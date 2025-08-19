Mit Comeback-Qualitäten in die 2. Runde

Der SV EK Veilsdorf warf den Landesklassenvertreter aus Steinbach-Hallenberg aus dem Wettbewerb. Die Platzhirsche glichen gleich zweimal einen Rückstand aus und profitierten am Ende auch von zwei Feldverweisen gegen die höherklassigen Gäste.
Doch wie aus dem Nichts fiel der Ausgleich: Nach einem Eckball von Toni Pfütsch traf der aufgerückte Karl Güntzel zum 1:1. Nur fünf Minuten später war das Spiel komplett gedreht. Pfütsch eroberte den Ball, spielte Maximilian Donner frei, der vom Torwart gestoppt wurde – den Abpraller versenkte Leon-Pascal Höfer ins leere Tor.
Nach Wiederanpfiff übernahm zunächst erneut Steinbach-Hallenberg das Kommando und ging mit einem Doppelschlag innerhalb von fünf Minuten 3:2 in Führung. Doch dann die Wende: Gästekeeper Noah Ihling sah wegen Handspiels außerhalb des Strafraums die Rote Karte. Feldspieler Philipp Hermann musste fortan ins Tor. Veilsdorf drängte nun vehement auf den Ausgleich, den Höfer schließlich zum 3:3 erzielte.
Acht Minuten vor dem Ende hätte Steinbach-Hallenberg dennoch erneut in Führung gehen können, doch Torhüter Jonathan Morgenroth parierte stark im Eins-gegen-eins. Kurz darauf dezimierten sich die Gäste weiter – wegen Ballwegschlagens gab es die nächste Matchstrafe.
Alles deutete auf eine Verlängerung hin, doch dann schlug Richard Müller zu: Sein Sonntagsschuss in den Dreiangel brachte Veilsdorf in Führung. Steinbach-Hallenberg warf nun alles nach vorne, während Veilsdorf mehrfach konterte. In der Nachspielzeit machte Joker Richard Müller mit seinem zweiten Treffer den 5:3-Endstand perfekt.