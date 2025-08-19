– Foto: © SV EK Veilsdorf

Mit Comeback-Qualitäten in die 2. Runde Es war spannend und torreich: Der Kreispokalsieger des KFA Südthüringen steht im Landespokal in der nächsten Runde. Verlinkte Inhalte Landesklasse 3 KOL Südthüringen TFV-Landespokal Steinbach-H. SV Veilsdorf

Der SV EK Veilsdorf warf den Landesklassenvertreter aus Steinbach-Hallenberg aus dem Wettbewerb. Die Platzhirsche glichen gleich zweimal einen Rückstand aus und profitierten am Ende auch von zwei Feldverweisen gegen die höherklassigen Gäste.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr SV Elektro-Keramik Veilsdorf SV Veilsdorf FC Steinbach-Hallenberg Steinbach-H. 5 3 Abpfiff In der ersten Hälfte bestimmten zunächst die Gäste das Geschehen. Ihre Sturmspitze Marcel Bischoff – in der Vorsaison noch 20-facher Torschütze – vergab gleich drei große Möglichkeiten, ehe er sein Team schließlich doch in Führung brachte. Ein Freistoß aus 18 Metern schlug durch die Mauer hindurch im Veilsdorfer Tor ein. Doch wie aus dem Nichts fiel der Ausgleich: Nach einem Eckball von Toni Pfütsch traf der aufgerückte Karl Güntzel zum 1:1. Nur fünf Minuten später war das Spiel komplett gedreht. Pfütsch eroberte den Ball, spielte Maximilian Donner frei, der vom Torwart gestoppt wurde – den Abpraller versenkte Leon-Pascal Höfer ins leere Tor.

Unterzahl für Steinbach-Hallenberg Nach Wiederanpfiff übernahm zunächst erneut Steinbach-Hallenberg das Kommando und ging mit einem Doppelschlag innerhalb von fünf Minuten 3:2 in Führung. Doch dann die Wende: Gästekeeper Noah Ihling sah wegen Handspiels außerhalb des Strafraums die Rote Karte. Feldspieler Philipp Hermann musste fortan ins Tor. Veilsdorf drängte nun vehement auf den Ausgleich, den Höfer schließlich zum 3:3 erzielte.