Mit Comeback-Captain an Bord den Rückenwind mitnehmen...

Bastian Rüdiger hatte eine für seine Verhältnisse lange Leidenszeit, denn der VfB-Dauerbrenner durfte aufgrund einer Verletzung im Fußballjahr 2025 nur 3 Partien über die volle Distanz absolvieren. Seit März quälte er sich mit Knöchelproblemen rum, die er aus dem Spiel gegen Salza Nordhausen davon trug. Somit verpasste er sowohl das Saisonfinale in der Liga als auch den Sieg im Pokalfinale. Gern wäre er mittendrin statt nur dabei gewesen beim Doublesieg. Nun aber bekam er direkt ein doppelt erfreuliches Comeback. Zunächst schoss er am 7. September nach seiner Einwechslung in der zweiten Mannschaft des VfB das goldene Siegtor zum 1:0-Erfolg gegen die SG Berka, ehe er am vergangenen Spieltag der Landesklasse nicht nur als Vertretung für Stammkapitän Florian Lesny seine Mannschaft als Kapitän aufs Spielfeld führen durfte, sondern auch mit dem Treffer zum 1:1 die Wende der Partie herbeiführte und letztlich ein Traum-Comeback feierte. "Es war schon emotional zunächst das Siegtor zu schießen und dann eine Woche später auch den Ausgleich zu machen. Das hat sich sehr gut angefühlt, gerade weil ich zeitweise wirklich am verzweifeln war, was meine Verletzung angeht." schildert der 27-Jährige seine Emotionen.

Er möchte seiner Mannschaft nun das positive Gefühl mitnehmen ins Eichsfeld, wo der SV Grün-Weiß Siemerode wartet. "Die Stimmung in der Mannschaft war eigentlich nie schlecht und man hat gemerkt, dass wir auch in schlechten Zeiten zusammenhalten. Umso geiler war es, dass wir mal wieder einen Erfolg feiern durften. Und da in der Liga eigentlich jeder jeden schlagen kann, fahren wir nach Siemerode um auch dort zu gewinnen." gibt Rüdiger die Marschroute vor und hat auch beobachtet, dass man eigentlich schon mehr Punkte haben könnte, denen man immer noch ein bisschen nachtrauert, da man in den ersten Partien jeweils Führungen verspielte. Egal ob mit Binde am Arm oder nicht, der VfB hat einen Leader zurück auf dem Platz und auch wenn die Kadersituation am Wochenende wieder viel Spielraum zum Basteln gibt, wird mit Artern in den kommenden Spielen zu rechnen sein.

Mit Blick auf den Gegner Siemerode kann man wohl mit Fug und Recht behaupten, dass die Grün-Weißen aktuell von ihrer Heimstärke profitieren. Mit der Ausbeute von 4 Punkten gegen Erfurt Nord (1:0) und Eintracht Sondershausen (2:2) ist man sicher sehr zufrieden. Wäre da nicht das zweite Gesicht, mit dem man sich auswärts präsentiert. In Bad Tennstedt (3:0) und bei Aufsteiger Borntal (4:1) musste die Mannschaft von Trainer Michael Wedekind-Weisenborn deutliche Niederlagen einstecken. Man ist im Eichsfeld sicher froh, dass man den VfB Artern zuhause begrüßen darf.