Mit Coaching Zone: Trainiere wie die Bundesliga-Profis

– Foto: Coaching Zone / Montage FuPa

Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst.

Ab sofort: Jeden Dienstag Video-Content inkl. exakter Erklärung der Trainingsübungen

👉🏻 Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jeden Dienstag um 07.00 Uhr einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank. 🤩





Für wen ist die App geeignet?

Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.



