Mit Coach Mölders: Schwaben-Auswahl macht es »toll« vs. FC Augsburg

Die von Sascha Mölders gecoachte Schwaben-Auswahl zog sich gegen die Bundesliga-Profis des FC Augsburg sehr achtbar aus der Affäre. Vor 2.506 Zuaschauern im Rosenaustadion unterlag die Auswahl bestehend aus Kickern von der Regionalliga bis zur Landesliga am Sastagnachmittag der Mannschaft von Cheftrainer Manuel Baum mit 0:5.
"Die Schwaben-Auswahl hat das toll gemacht", lobte Manuel Baum im Anschluss den Gegner. Keiner der Amateurfußballer wird diesen Nachmittag so schnell vergessen, vor allem Felix Unger nicht. Der 22-Jährige Schlussmann, der in der Regel den Kasten des FC Memmingen II in der Landesliga Südwest hütet, parierte in der 86. Minute einen Strafstoß von Keven Schlotterbeck, Bruder von Nationalspieler Nico Schlotterbeck. Ein ganz besonderer Moment also für den jungen Keeper.
FCA (1. Halbzeit): Wisbereit – Brackelmann, Gouweleeuw, Suso, Keitel, Fellhauer, Claude-Maurice, Kastanaras, Kömür, Banks, Hangl.
FCA (2. Halbzeit): Labrović – Massengo, Matsima, Ribeiro, Behrens, Sakar, Wolf, Kade, Schlotterbeck, Schnitzer (83. Exner), Bleicher (83. Adleff)
Tore: 1:0 Kastanaras (18.), 2:0 Kastanaras (36.), 3:0 Ribeiro (73.), 4:0 Schlotterbeck (80.), 5:0 Wolf (89.)
Felix Unger (FC Memmingen), Maximilian Engl (FC Pipinsried), Lucas Wentzel (FV Illertissen), Simon Möst (FC Memmingen), Daniel Biermann (Türkspor Augsburg), Tim Buchmann (TSV Kottern), Leonard Kasper (FV Illertissen), Jannik Schuster (TSV Rain/Lech), Raphael Marksteiner (SV Cosmos Aystetten), Hüseyin Tomakin (TSV Bobingen), Finn Schmutterer (TSV Bobingen), Daniel Leugner (ehemals TSV Landsberg/FCA-Jugend), Matthias Jocham (TSV Kottern), Maximilian Merkel (FV Illertissen), Michael Knötzinger (TSV Rain/Lech), Sebastian Kempf (SV Cosmos Aystetten), Tobias Ullmann (FC Pipinsried), Lukas Müller (TSV Rain/Lech), Paul Simler (TSV Bobingen), Noah Hill (FC Memmingen), Dennis Lechner (TSV Rain/Lech)