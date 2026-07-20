Mit Coach Mölders: Schwaben-Auswahl macht es »toll« vs. FC Augsburg Die Bundesliga-Profis siegten vor rund 2.500 Zuschauern im Rosenaustadion mit 5:0 von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Wird er so schnell nicht vergessen: Auswahl-Keeper Felix Unger (Mitte) parierte einen Elfmeter. – Foto: Imago Images

Die von Sascha Mölders gecoachte Schwaben-Auswahl zog sich gegen die Bundesliga-Profis des FC Augsburg sehr achtbar aus der Affäre. Vor 2.506 Zuaschauern im Rosenaustadion unterlag die Auswahl bestehend aus Kickern von der Regionalliga bis zur Landesliga am Sastagnachmittag der Mannschaft von Cheftrainer Manuel Baum mit 0:5.

"Die Schwaben-Auswahl hat das toll gemacht", lobte Manuel Baum im Anschluss den Gegner. Keiner der Amateurfußballer wird diesen Nachmittag so schnell vergessen, vor allem Felix Unger nicht. Der 22-Jährige Schlussmann, der in der Regel den Kasten des FC Memmingen II in der Landesliga Südwest hütet, parierte in der 86. Minute einen Strafstoß von Keven Schlotterbeck, Bruder von Nationalspieler Nico Schlotterbeck. Ein ganz besonderer Moment also für den jungen Keeper. So spielte der FC Augsburg:

FCA (1. Halbzeit): Wisbereit – Brackelmann, Gouweleeuw, Suso, Keitel, Fellhauer, Claude-Maurice, Kastanaras, Kömür, Banks, Hangl.

FCA (2. Halbzeit): Labrović – Massengo, Matsima, Ribeiro, Behrens, Sakar, Wolf, Kade, Schlotterbeck, Schnitzer (83. Exner), Bleicher (83. Adleff)



Tore: 1:0 Kastanaras (18.), 2:0 Kastanaras (36.), 3:0 Ribeiro (73.), 4:0 Schlotterbeck (80.), 5:0 Wolf (89.)