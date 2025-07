Mit Champions-League-Erfahrung – Gouano wird Preusse

Gobé Gouano wurde am 10. Dezember 2000 in Ivry-sur-Seine (Frankreich) geboren. Der 1,85 m große Mittelstürmer besitzt sowohl die französische als auch die ivorische Staatsangehörigkeit. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er bei CFF Paris, Paris FC und später in der renommierten Jugendakademie der AS Monaco.

Im Jahr 2018 unterschrieb Gouano seinen ersten Profivertrag bei AS Monaco und feierte im selben Jahr sein Debüt in der UEFA Champions League – er wurde am 6. November 2018 gegen den FC Brügge eingewechselt und sammelte so 29 Minuten Champions-League-Erfahrung. In den folgenden Jahren war Gouano für verschiedene Vereine aktiv: unter anderem für den FC Aarau in der Schweiz, Guingamp II und Orléans II in Frankreich sowie zuletzt für Pirin Blagoevgrad und FC Lovech in der bulgarischen 2. Liga (Second League). Dort zeigte er solide Leistungen und kam regelmäßig zum Einsatz.