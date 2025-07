Mit Bundesliga-Erfahrung: BFC Dynamo holt Drittliga-Stürmer aus Aachen

Vier Einsätze in der 1. Bundesliga, 36 Spiele in der 2. Bundesliga, knapp 140 Drittliga-Partien und eine Minute Champions League stehen in der Vita von Leandro Putaro. Der 28-jährige Offensivspieler bringt so einiges an höherklassiger Erfahrung mit und wird künftig für den BFC Dynamo auflaufen.

Der Weg des gebürtigen Niedersachsen begann in seiner Heimatstadt Göttingen. Über das Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96 und das des VfL Wolfsburg arbeitete sich der ehemalige Junioren-Nationalspieler in den Bundesliga-Kader der Wölfe hoch. Dort sammelte er Einsatzzeit in der Bundesliga und sogar in der Champions League bei seiner Einwechslung gegen Gent. Über Leih-Stationen bei Arminia Bielefeld und Eintracht Braunschweig führte Putaros Weg weiter nach Verl, anschließend nach Osnabrück und schließlich zu Alemannia Aachen.