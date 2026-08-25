Mit breiter Brust zum Landesliga-Spitzenreiter

– Foto: Jochen Müller

Zwei Siege in Serie im Rücken: Der SC Feucht reist optimistisch zum schweren Auswärtsspiel nach Mögeldorf.

Und schon wieder wartet eine englische Woche in der Landesliga Nordost: Am Mittwochabend kommt es nur nur Wochen nach dem 1. Spieltag nun bereits zum 8. Spieltag in der noch jungen Saison. Diesmal reist der 1. SC Feucht zum Spitzenreiter nach Mögeldorf, der seinerseits nach der ersten Saisonniederlage gegen Unterreichenbach (0:3) mit einem 3:1-Erfolg in Buckenhofen reagierte.

Die Zeidler gehen jedoch angesichts der zuletzt erzielten Ergebnisse mit breiter Brust in das kommende Auswärtsspiel. Zuletzt gab es zwei Siege in Serie. Die 0:3-Niederlage gegen Eintracht Münchberg korrigierte der 1. SC Feucht mit einem 3:2-Heimsieg gegen den SV Buckenhofen und einem 4:0 gegen den TSV Nürnberg-Buch. Gegen den Landesliga-Dino überzeugte die Mannschaft auch spielerisch durch teils starken Kombinationsfußball.

Gegen den Landesliga-Spitzenreider fehlen Wild (Schienbeinverletzung), Söder (verletzt), Lang (Urlaub), D'Ariggo (Urlaub) und Boldogh (Urlaub). Ein Einsatz Jehnichen ist aufgrund von Trainingsrückstand zumindest fraglich.

Am Wochenende steht für die Zeidlerkicker dann das nächste Auswärtsspiel an. Am 29. August gastiert Feucht bei Bayernliga-Absteiger ATSV Erlangen. Anstoß ist um 14:00 Uhr.