Mit breiter Brust zum Drittliga-Absteiger Eigentlich sollte die große bunte Berliner Schüssel - der Jahnsportpark - schon vor einiger Zeit umgebaut werden, aber daraus ist aus verschiedenen Gründen nichts geworden.

So reist unser ZFC am Freitag, dem 02.12.2022, zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, um sich dort unter Flutlicht mit dem FC Viktoria 1889 Berlin zu duellieren.

Die Viktoria aus Berlin ist letzte Saison aus der 3. Liga abgestiegen und so etwas bringt auch meist einen Umbruch mit sich. So tut sich die Mannschaft von Semih Keskin in dieser Saison zusehends schwer. Immerhin hat Viktoria im November mal kein Spiel verloren. Nach zwei Unentschieden bei Altglienicke und gegen Luckenwalde sowie dem knappen Pokalerfolg beim Landesligisten VfB Fortuna Biesdorf (2:1 n. V.) konnte am letzten Wochenende in Lichtenberg mit 1:0 gewonnen werden. Somit steht Viktoria Berlin mit 14 Punkten und 13:21 Toren auf Platz 14 der Regionalliga Nordost.

Der ZFC hat mit dem hochverdienten Heimsieg gegen die „kleine" Hertha das dritte Punktspiel in Folge gewonnen und nimmt mit 15 Punkten und 16:30 Toren den 13. Tabellenplatz ein. Sicher sieht die Situation nach dieser „kleinen Serie" schon etwas freundlicher aus. Doch es heißt weiter fleißig Punkte sammeln, damit auch nächste Saison an der Schnauder Regionalliga-Fußball gespielt werden kann. Aufgrund der Tabellensituation ist in Berlin ein Spiel auf Augenhöhe zu erwarten. Auch wenn die Historie nicht unbedingt für den ZFC Meuselwitz spricht - der letzte Dreier gegen die Viktoria ist schon eine Weile her - fahren die Ostthüringer hoffnungsvoll in die Bundeshauptstadt nach den jüngsten Erfolgen.