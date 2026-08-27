Mit breiter Brust zum alten Bekannten

Die SG Blau-Rot Holstein schwört sich auf die nächste Ligabegegnung ein. – Foto: @tinagrafiert (Instagram)

Die SG Blau-Rot Holstein will ihren starken Saisonstart am Freitagabend fortsetzen. Am sechsten Spieltag der Kreisliga Westküste Mitte gastiert die Mannschaft von Falkenburger bei der SG Padenstedt. Die Ausgangslage spricht zunächst klar für die Gäste: Blau-Rot steht mit zwölf Punkten aus fünf Spielen und 17:6 Toren auf Rang drei, Padenstedt hat bislang vier Zähler gesammelt und belegt mit 10:17 Treffern Platz elf.

Entsprechend dürfte bei Blau-Rot niemand davon ausgehen, dass sich der jüngste Auftritt einfach wiederholen lässt. Gegen den VfR Horst II spielte sich die SG zuletzt in einen Rausch und gewann mit 7:1. Überragender Mann war Tom Spiwäke, der gleich fünf Treffer erzielte. Maxim Reifschneider traf ebenfalls, hinzu kam ein Horster Eigentor.

Allein vom Tabellenbild will sich Falkenburger allerdings nicht leiten lassen. Dafür kennen sich beide Mannschaften zu gut. „Mit der SG kommt ein Gegner, den wir seit Jahren kennen und gegen den wir uns oft schwertun – gerade in Padenstedt“, warnt der Trainer.

Dabei hatte die Partie durchaus mit einer kurzen Schwächephase begonnen. Nach Spiwäkes frühem 1:0 kassierte Blau-Rot nur drei Minuten später den Ausgleich und verlor vorübergehend den Faden. Anschließend fing sich die Mannschaft jedoch schnell und verwandelte das Spiel noch in einen Kantersieg.

Gerade diese Entwicklung dürfte Falkenburger gefallen haben. Schon zuvor hatte der Coach immer wieder gefordert, die Leistungsschwankungen innerhalb der Spiele zu reduzieren. Nach dem 7:1 stellte er zufrieden fest, dass sich seine Mannschaft von Woche zu Woche weniger solcher Phasen erlaube.

Padenstedt zeigt Moral trotz Niederlagen

Die Gastgeber dürfen trotz ihrer Tabellenposition keinesfalls unterschätzt werden. Padenstedt verlor zuletzt zwar mit 2:3 bei der SG Weddelbrook/Nützen, bewies dabei aber erneut Moral. Nach einem 0:2-Rückstand verkürzte Marcel Klein unmittelbar nach der Pause. Selbst nach dem 1:3 gab sich die Mannschaft nicht geschlagen, Calvin Hildebrandt brachte Padenstedt in der 83. Minute noch einmal auf 2:3 heran.

Schon eine Woche zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Kevin Guenter beim VfR Horst II einen 0:2-Rückstand aufgeholt und noch ein 2:2 erreicht. Die vergangenen Auftritte zeigen damit vor allem eines: Selbst wenn eine Partie für Padenstedt schlecht beginnt, lässt sich die Mannschaft nur schwer abschütteln.

Für Blau-Rot wird deshalb entscheidend sein, die derzeitige offensive Konsequenz mit der nötigen Kontrolle zu verbinden. Mit 17 Treffern stellt die SG nach fünf Spielen eine der gefährlichsten Offensiven der Staffel. Gleichzeitig hat das Team erst sechs Gegentore zugelassen.

Falkenburger geht entsprechend selbstbewusst in die Begegnung. „Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche und wollen die Punkte mit nach Hause nehmen“, unterstreicht der Coach. Die jüngsten Ergebnisse hätten seiner Mannschaft zusätzliches Vertrauen gegeben: „Wir gehen mit sehr viel Selbstvertrauen in diese Partie und wollen auch diese erfolgreich bestreiten.“

Damit knüpft der Trainer unmittelbar an die Entwicklung der vergangenen Wochen an. Nach dem durchwachsenen Auftritt in der ersten Hälfte beim TSV Lägerdorf II, den Blau-Rot noch in einen 3:1-Sieg verwandelte, folgte gegen Horst bereits der nächste Schritt. Nun geht es darum, diese Stabilität auch bei einem Gegner zu bestätigen, dessen Spielweise und Umfeld der SG bestens bekannt sind.

Ein Selbstläufer dürfte das Gastspiel deshalb trotz der acht Plätze Unterschied in der Tabelle nicht werden. Padenstedt braucht Punkte, um sich vom unteren Tabellendrittel abzusetzen, während Blau-Rot bei einem weiteren Sieg seinen Platz in der dicht gedrängten Spitzengruppe behaupten könnte. Gleich sechs Mannschaften stehen vor dem sechsten Spieltag bei zwölf Punkten.

Für Falkenburger lautet die Aufgabe deshalb weniger, die jüngste Torgala zu wiederholen, als die positive Entwicklung fortzuführen. Gelingt es seiner Mannschaft, die Schwankungen erneut klein zu halten, will sie aus Padenstedt diesmal nicht nur die Erinnerung an ein traditionell schwieriges Auswärtsspiel mitnehmen – sondern auch drei Punkte.

Spieldaten: SG Padenstedt – SG Blau-Rot Holstein, Freitag, 28. August 2026, 18.30 Uhr, 6. Spieltag der Kreisliga Westküste Mitte.