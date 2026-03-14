– Foto: Horst Vogler

Wolfsburg. Lupo Martini Wolfsburg reist mit neuem Selbstvertrauen zum Auswärtsspiel beim FC Verden 04. Der Punktgewinn beim 2:2 gegen TuS Bersenbrück hat der Mannschaft im Abstiegskampf neuen Mut gegeben. Team-Manager Tahar Gritli sieht darin ein wichtiges Signal vor der Partie am Sonntag.

Personell muss Lupo jedoch erneut Rückschläge verkraften. Giosue Tortora fehlt wegen seiner fünften Gelben Karte, Samuel Owusu ist nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrt. Hinter den Einsätzen von Malcolm Badu und Julian Wöhner stehen noch Fragezeichen, während Romeo Kumor weiterhin mit einer Schambeinentzündung ausfällt. Auch Robin Dreesen könnte das Spiel verpassen.

„Wir reisen mit breiter Brust nach Verden. Das letzte Spiel gegen Bersenbrück hat gezeigt, dass wir noch leben“, sagt Gritli. Entscheidend sei nun, die Leistung aus diesem Spiel zu bestätigen. „Knüpfen wir daran an, sehe ich gute Chancen, auch in Verden etwas mitzunehmen. Wir müssen nur hochkonzentriert bis zum Abpfiff bleiben.“

Dennoch sieht Gritli seine Mannschaft gut aufgestellt. „Wir haben einen breiten Kader. Jetzt sind die Jungs in der Pflicht, sich zu zeigen und ihre Chance zu nutzen“, betont er.

Der Gegner ist trotz der jüngsten 2:6-Niederlage in Wolfenbüttel nicht zu unterschätzen. „Verden hat traditionell ein hohes Tempo nach vorne und versucht schnell zum Abschluss zu kommen. Da müssen wir immer wachsam sein“, warnt Gritli.

Im Hinspiel musste sich Lupo zu Hause mit 0:2 geschlagen geben. Nun bietet sich die Gelegenheit zur Revanche – und vielleicht zu einem wichtigen Schritt im Kampf um den Klassenerhalt.