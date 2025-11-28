Seine 18 Tore haben für Aufmerksamkeit gesorgt. Doch Stürmer John Haist bleibt dem TSV Dachau in jedem Fall erhalten. – Foto: Ohl

Mit breiter Brust ins letzte Spiel des Jahres Landesliga Südwest Verlinkte Inhalte Landesliga Südwest Dachau 65

Der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 tritt am Sonntag beim Tabellenvierten Aindling an. Beide Mannschaften sind im Hoch.

Es ist das letzte Spiel des Jahres: Die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 treten an diesem Sonntag beim Tabellenvierten TSV Aindling an. Gespielt wird ab 15 Uhr im Stadion am Schlüsselhausener Kreuz. Die Mannschaft von 65-Trainer Christian Doll kann mit breiter Brust auflaufen, denn der Monat November 2025 ist bisher ein Gewinnermonat. Zuletzt gelang ein beeindruckende 5:0-Heimsieg gegen den SV Manching, es dürfte das bisher beste Saisonspiel gewesen sein. Der Knoten ist augenscheinlich geplatzt, eine schlagkräftige Mannschaft hat sich herausgebildet.

In Aindling ist vorrangig, den Topstürmer der Liga unter Kontrolle zu halten: Laurin Völlmerk. Der großgewachsene Stürmer, der auch durch außergewöhnliche Spielintelligenz besticht, ist brandgefährlich. Viele Experten sagen, dass Völlmerk in der Landesliga völlig unterfordert sei. Beweis sind seine bisher 20 erzielten Tore, obwohl er einige Spiele aus Verletzungsgründen ausfiel. Doch auch die Dachauer haben einen Tostürmer in ihren Reihen: John Haist hat in der laufenden Saison bereits 18 Mal ins Schwarze gertroffen. „An den Gerüchten, dass andere Vereine Haist verpflichten wollen, ist nichts dran“, betont Dachaus Abteilungsleiter Jonas Hoffmann.