Immer mit vollem Einsatz voran geht Kapitän Hüseyin Tomakin beim TSV Bobingen. Verletzungsbedingt ist sein Einsatz fraglich. – Foto: Elmar Knöchel

Mit breiter Brust gegen den Tabellenführer Auf den TSV Bobingen wartet gegen den SV Egg a. d. Günz eine schwere Aufgabe +++ Aystetten will Platz zwei zementieren +++ Dinkelscherben muss mehr investieren +++ Brisantes Derby in Kaufbeuren

Die Herausforderungen werden nicht kleiner für den TSV Bobingen. Nach dem durchwachsenen Auftritt bei Aufsteiger Ziemetshausen haben sie gegen Tabellenführer Egg ein wirklich dickes Brett zu bohren. Der SV Türkgücü Königsbrunn erwartet am letzten Vorrundenspieltag den TSV Dinkelscherben. Nach drei Niederlagen seit dem Derbysieg über den TSV Bobingen sind die Königsbrunner auf Platz zehn zurückgefallen und davor hatten sie auch drei Spiele hintereinander verloren.

TSV Bobingen – SV Egg/Günz (Sa, 14 Uhr) Spielertrainer Christopher Detke ist sich bewusst, dass mit Egg ein echter Prüfstein an die Hoechster Straße kommt. „Egg wird am Samstag natürlich der Favorit sein. Wir haben uns die Mannschaft sowohl live als auch auf Video angeschaut. Dort gibt es jede Menge Offensivpower.“ Aus dem Spiel in Ziemetshausen, aber auch aus dem davor in Kaufbeuren, hat das Trainerteam zusammen mit der Mannschaft Lehren gezogen. „Wir sind durchaus in der Lage, ein Spiel zu dominieren. Allerdings müssen wir darauf achten, unseren Matchplan konsequent über 90 Minuten zu verfolgen“, sagt der Bobinger Coach. Personell werde sich gegen den Spitzenreiter der Bezirksliga wohl nichts ändern. Wobei es natürlich ärgerlich ist, dass Kapitän Hüseyin Tomakin, als wichtiger Pfeiler in der Abwehr, wahrscheinlich gegen Egg noch nicht wieder einsatzfähig sein wird. Doch einschüchtern lasse man sich nicht. Man wolle bestmöglich dagegenhalten. Das dürfte zwar nicht einfach werden, doch das spielerische Potenzial haben die Schützlinge von Christopher Detke und Sebastian Jeschek allemal. (Knöchel) Lokalsport SZ

SpVgg Kaufbeuren – SVO Germaringen (Sa, 15.30 Uhr) Die Partie gegen den SVO Germaringen ist auf dem Papier eigentlich eine klare Angelegenheit, denn der Vorletzte muss beim Tabellenvierten Kaufbeuren antreten. Nach drei Spielen ohne Sieg wollen die Hausherren wieder in die Spur zurückfinden. „Nach dem zähen Spiel gegen Bobingen waren wir gegen Egg sehr spielfreudig, aber haben es leider nicht geschafft, die Murmel öfter über die Linie zu drücken. Wenn wir die Freude aus Egg und die Arbeitseinstellung vom Training dieser Woche mitnehmen, sind wir heiß genug, um das Spiel für uns zu entscheiden“, gibt sich SVK-Trainer Mahmut Kabak kämpferisch.

Für den SVO Germaringen könnte es auf der Zielgerade vor der Winterpause sicher einfacher kommen. „Wir müssen es nehmen, wie es kommt, aber möchten sicher noch den einen oder anderen Punkt dabei einfahren“, sagt Trainer Johannes Martin, der sein Team vor dem Derby bei der SpVgg Kaufbeuren in der klaren Außenseiterrolle sieht. „Ich denke, der Druck liegt bei Kaufbeuren, wir können nur gewinnen“, sagt Martin. Gerne werden vor einem Derby bestimmte Phrasen in den Raum geworfen, doch die Wahrheit liegt auf dem Platz. „Wir werden gut vorbereitet sein und mit viel Kampf und Leidenschaft versuchen, eine Überraschung zu schaffen. Unsere treuen Fans werden uns dabei sicher unterstützen“, so der Coach voller Vorfreude.

SV Cosmos Aystetten – TSV Ottobeuren (So, 14 Uhr) „Gegen Egg waren wir nicht gut genug, aber jetzt schaut es nicht schlecht aus“, blickt Trainer Ivan Konjevic zurück. Beim 2:1-Sieg in Germaringen habe seine Mannschaft 80 Prozent Ballbesitz gehabt lediglich die Chancenverwertung sei mangelhaft gewesen. „Sonst hätten wir schon viel früher alles klar machen können.“ Gegen den TSV Ottobeuren werde man sich trotzdem steigern müssen. „Rein optisch sieht die Lage gut aus“, ist auch Vorsitzender Thomas Pflüger zufrieden. „Wir müssen jetzt schauen, dass wir die Konstanz halten, hungrig sein und eine Serie starten“, hofft er, dass der SVA bis zur Winterpause noch weiter marschiert. Nicht mehr dabei sind dann Haci Ay und Nicolae Mahalu, die aus beruflichen Gründen nicht entsprechend trainieren können. Schon länger fehlt der mit großen Erwartungen zu Cosmos Aystetten gestoßene Rumäne Raul Simian. „Er hat Ansprüche gestellt, wie bei einem Regionalligisten“, sagt Pflüger dazu. Zur Winterpause will man sich noch nach einer Alternative umsehen. „Wir haben noch was im Köcher.“

Sollte der TSV Ottobeuren in der Lage sein, die zuletzt gezeigten guten Leistungen abzurufen, muss er sich in Aystetten sicherlich nicht verstecken und kann definitiv etwas Zählbares mit nach Hause nehmen. Den Schwarz-Gelben hat es aktuell sicher nicht an Willen und Kampfgeist gefehlt. (oli) Lokalsport Labo

SV Türkgücü Königsbrunn – TSV Dinkelscherben (So, 15 Uhr) Den Hausherren droht der Absturz in den Tabellenkeller, wenn nicht gegen die punktgleichen Dinkelscherbener mal wieder drei Punkte eingefahren werden können. Bei einem Sieg könnte zumindest der kommende Gegner überholt und damit wieder Anschluss an die Mitte der Tabelle gefunden werden. Es ist also ein wegweisendes Duell auf Augenhöhe. Türkgücüs zuletzt nicht sehr sichere Abwehr muss versuchen, das Sturmtrio Brecheisen-Kubina-Wiener an die Kette zu legen. Im Tor haben die Dinkelscherber mit Lukas Kania eine sichere Bank stehen. Bei den Königsbrunnern fehlt derzeit die Durchschlagskraft in der Sturmmitte, weil die Stoßstürmer Egor Keller, Kerem Cakin und Hakan Kocakahya verletzt sind. Immerhin konnten der Mittelfeldspieler Marco Boyer und Verteidiger Solomon Olaitan in Ottobeuren wieder dabei sein. Weitere Verstärkungen aus dem Lazarett sind aber nicht in Sicht. So wird es darauf ankommen, ob Spielertrainer Burak Tok den Kampfgeist seines Teams wieder so wecken kann, wie kürzlich im Derby gegen Bobingen. Da siegte Türkgücü auch mit dem letzten Aufgebot.

Drei Niederlagen in Folge, dabei nur zwei Treffer erzielt – der TSV Dinkelscherben befindet sich in einer kleinen Schaffenskrise. Als Tabellenzehnter steht der Aufsteiger zwar nach wie vor grundsolide da, das Selbstbewusstsein scheint jedoch leicht angekratzt zu sein. „Wir müssen wieder mehr investieren, unsere Gegner schießen viel zu einfache Tore“, sagt Trainer Michael Finkel vor dem Auswärtsspiel beim SV Türkgücü Königsbrunn. „Jetzt gilt es, als Mannschaft zusammenzuhalten“, erklärt der 44-Jährige, der mit seinen Trainerkollegen Harald Fürst und Phillip Schmid erstmals seit langer Zeit wieder als Aufbauhelfer gefragt ist. Schmid selbst klagte während der Trainingswochen über Knieschmerzen, der Einsatz des kickenden Coaches ist noch nicht gänzlich gesichert. Im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen den TSV Haunstetten müssen die Reischenauer voraussichtlich auch auf die verletzten Benedikt Fürst und Elias Sirch sowie auf Julian Kastner (Erkältung) verzichten. (Schneider/ilia) Lokalsport SZ / Lokalsport Labo

TSV Haunstetten – Kissinger SC (Sa, 14 Uhr) Der Kissinger SC steht, was die Heimspiele betrifft, sehr gut da. Auswärts ist der KSC allerdings noch sieglos. Das soll sich am Samstag ändern, denn dann geht es zum Tabellennachbarn TSV Haunstetten. „Wir müssen jetzt unbedingt bis zur Winterpause durchbeißen. Die nächsten Spiele sind enorm wichtig. Ein Dreier in Haunstetten wäre richtig gut, aber dafür müssen wir die einfachen Fehler abstellen“, gibt KSV Trainer Marco Henneberg die Marschroute vor. Verletzungs- und krankheitsbedingt wird der Kader aber auch am Samstag eher klein sein. Henneberg: „Das ist bitter, weil wir uns nicht einspielen können, aber jammern hilft uns jetzt auch nicht. Wir müssen das einfach annehmen.“ (sry) Lokalsport FA

FC Oberstdorf – FC Heimertingen (Sa, 14 Uhr) Seine starke Heimbilanz will der FC Oberstdorf auch gegen den FC Heimertingen ausbauen, denn mit fünf Siegen und einem Unentschieden stehen die Hausherren glänzend da. „Wir haben bis zur Winterpause noch fünf Spiele, vier davon im Oybele. Gerade da möchten wir reichlich Punkte sammeln und uns eine gute Ausgangsposition für das Frühjahr sichern“, sagt Mittelfeldmotor Markus Übelhör. Nach den letzten beiden Siegen soll die kleine Serie auch gegen den FCH ausgebaut werden. Allerdings ist dazu die gleiche Einstellung wie in den Spielen gegen den TSV Dinkelscherben und dem Kissinger SC notwendig. „Das waren Siege des Willens. Auf tiefen Plätzen im Herbst ist es schwierig fußballerisch zu überzeugen. Umso mehr kommt es auf die richtige Einstellung an. Und die hat zuletzt gestimmt“, sagt Übelhör. Durch die drei verletzungsbedingten Wechsel vom Spiel in Kissing ist die gute Stimmung bei den Gastgebern etwas getrübt. Deshalb stellt sich das Team für das kommende Spiel beinahe von selbst auf.

Nach dem in letzter Minute verlorengegangen Punkt aus der Partie gegen den FC Thalhofen sieht Heimertingens Spielertrainer Christoph Amann die Möglichkeit, wieder etwas gutzumachen und dem bislang durchaus zufriedenstellenden Saisonverlauf noch einen positiven Aspekt hinzuzufügen.

FC Thalhofen – SG Niedersonthofen/Martinszell (Sa, 14 Uhr) Nach dem 1:0-Sieg in Heimertingen steht der FC Thalhofen auf dem fünften Tabellenplatz, mit nur zwei Punkten Rückstand auf dem zweiten Tabellenplatz. „Ich bin mit der aktuellen Situation sehr zufrieden. Das hätte ich so vor der Saison nicht erwartet, aufgrund des Umbruchs im Kader“, sagte Thalhofens Trainer Florian Niemeyer. Mit einem Sieg gegen die SG Niedersonthofen/Martinszell haben die Hausherren die Chance oben anzuklopfen. Damit dies gelingt, sollte der kommende Gegner auf keinen Fall unterschätzt werden. Deshalb heißt es, wieder eine disziplinierte und konzentrierte Leistung an den Tag zu legen. „Wir wollen in der Defensive wieder so konzentriert agieren wie vergangene Woche und erneut ohne Gegentor bleiben. Dann haben wir gute Chancen, das Spiel zu gewinnen“, sagt Kapitän Marco Steinhauser. Voraussichtlich steht dem FC Thalhofen wieder – bis auf die Langzeitverletzten – der ganze Kader zur Verfügung.

Nach dem 6:0-Sieg gegen Schlusslicht Bad Grönenbach kann die SG Niedersonthofen/Martinszell mit viel Rückenwind beim FC Thalhofen antreten. Da sich die Hausherren zu Hause in der Vergangenheit recht taten, rechnet sich das Team von Felix Thum und Simon Frasch durchaus Chancen aus. Das Das Trainerduo kann auf den zuletzt erkrankten Kilian Durach zurückgreifen, auch Kapitän Christoph Kiesel ist wieder an Bord. Allerdings müssen die Niso-Boys auf den Doppeltorschützen Robert Jäck, Elias Ruepp und Morris Albrecht verzichten.