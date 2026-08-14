„Mit breiter Brust“ – Aufsteiger Schöngeising und Wildenroth starten in die Kreisliga

Die beiden Aufsteiger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck greifen am Wochenende erstmals in der Kreisliga an. Das Ziel: der Klassenerhalt.
Mit 16 Mannschaften startet die Kreisliga in die neue Saison. Sieben Teams kommen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck. Zum Auftakt gibt es allerdings nur ein Derby: Bezirksliga-Absteiger TSV Geiselbullach empfängt den FC Aich. Gespannt sein darf man zudem auf die Aufsteiger SC Schöngeising und SpVgg Wildenroth.
Schöngeising tritt zuerst beim letztjährigen Tabellenfünften TSV Peiting an. Für den SCS ist es erst die zweite Kreisliga-Saison der Vereinsgeschichte. 2011/12 gelang erstmals der Aufstieg, nach nur einem Jahr folgte der Abstieg. „Gleich zum Auftakt wird sich zeigen, ob wir in der höheren Klasse mithalten können“, sagt Spielertrainer Kristian Paluca. Das Ziel ist klar: „Wir wollen den Klassenerhalt so schnell wie möglich sichern.“
Auch Wildenroth peilt den Klassenerhalt an. Trainer Nils Hufschlag hat die Spielvereinigung seit der Saison 2022/23 von der A-Klasse bis in die Kreisliga geführt. Zum Auftakt empfängt sein Team den TSV Landsberg II. Allerdings muss Wildenroth einige Ausfälle verkraften: Tobias Schöler hat seine Karriere beendet, Josef Huber fehlt wegen eines Auslandssemesters, Ralf Looschen spielt aus beruflichen Gründen zunächst nur in der zweiten Mannschaft.
Verstecken will sich die SpVgg dennoch nicht. „Unsere Heimstärke hat uns in der Vergangenheit ausgezeichnet“, sagt Hufschlag. „Auch als Aufsteiger werden wir mit breiter Brust in die Spiele gehen.“ (Dieter Metzler)