„Mit breiter Brust“ – Aufsteiger Schöngeising und Wildenroth starten in die Kreisliga

Die SpVgg Wildenroth (in Rot) im Spiel gegen den SC Schöngeising (gelbe Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Die beiden Aufsteiger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck greifen am Wochenende erstmals in der Kreisliga an. Das Ziel: der Klassenerhalt.

Mit 16 Mannschaften startet die Kreisliga in die neue Saison. Sieben Teams kommen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck. Zum Auftakt gibt es allerdings nur ein Derby: Bezirksliga-Absteiger TSV Geiselbullach empfängt den FC Aich. Gespannt sein darf man zudem auf die Aufsteiger SC Schöngeising und SpVgg Wildenroth.

Schöngeising tritt zuerst beim letztjährigen Tabellenfünften TSV Peiting an. Für den SCS ist es erst die zweite Kreisliga-Saison der Vereinsgeschichte. 2011/12 gelang erstmals der Aufstieg, nach nur einem Jahr folgte der Abstieg. „Gleich zum Auftakt wird sich zeigen, ob wir in der höheren Klasse mithalten können“, sagt Spielertrainer Kristian Paluca. Das Ziel ist klar: „Wir wollen den Klassenerhalt so schnell wie möglich sichern.“