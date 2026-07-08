Mit breitem Kader ins obere Drittel Teamcheck Nordhessen: SG Sontratal von red · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Moritz Becker

Die SG Sontratal blickt zufrieden auf die vergangene Saison zurück und geht mit klaren Ambitionen in die neue Spielzeit. Vorstandssprecher Matze Hübner zieht ein positives Fazit, vor allem wegen der geschlossenen Mannschaftsleistung und der hohen Trainingsbeteiligung.

Genau diese Faktoren sollen auch in der kommenden Runde die Grundlage bilden, um sich in der oberen Tabellenregion festzusetzen. Uhlen-Cup als früher Gradmesser Die Spielgemeinschaft ist am 4. Juli in die Vorbereitung gestartet. Bereits zwei Tage wartete mit dem Uhlen-Cup in Waldkappel der erste sportliche Härtetest. Für die SG Sontratal bietet das Turnier früh in der Vorbereitung die Gelegenheit, Abläufe zu festigen, neue Spieler einzubinden und sich unter Wettkampfbedingungen einzuspielen. Das erste Spiel endete gegen die SG Heinebach/Osterbach unentschieden.

Die Zielsetzung für die neue Saison ist bewusst ambitioniert formuliert: Sontratal möchte im oberen Drittel mitspielen. Dafür braucht es erneut jene mannschaftliche Geschlossenheit, die in der vergangenen Spielzeit als wesentlicher Erfolgsfaktor galt. Viele neue Gesichter im Kader Personell hat sich bei der SG einiges getan. Auf der Zugangsseite stehen Dominik Stöhr und Finn Möller aus Cornberg, Leonard Gossow von der SG Frieda/Schwebda/Aue, Felix Ewald von der SG Wehretal, Kevin Hauck von der SG Nentershausen/Weißenhasel sowie Batuhan Yüksel aus Bebra. Dazu rücken Laurin Joel Claus und Julian Rein aus der eigenen Jugend in den Seniorenbereich auf. Die Mischung aus externen Neuzugängen und eigenem Nachwuchs soll dem Kader mehr Breite und neue Impulse geben.