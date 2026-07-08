Mit breitem Kader ins obere Drittel

Die SG Sontratal blickt zufrieden auf die vergangene Saison zurück und geht mit klaren Ambitionen in die neue Spielzeit. Vorstandssprecher Matze Hübner zieht ein positives Fazit, vor allem wegen der geschlossenen Mannschaftsleistung und der hohen Trainingsbeteiligung.
Genau diese Faktoren sollen auch in der kommenden Runde die Grundlage bilden, um sich in der oberen Tabellenregion festzusetzen.
Die Spielgemeinschaft ist am 4. Juli in die Vorbereitung gestartet. Bereits zwei Tage wartete mit dem Uhlen-Cup in Waldkappel der erste sportliche Härtetest. Für die SG Sontratal bietet das Turnier früh in der Vorbereitung die Gelegenheit, Abläufe zu festigen, neue Spieler einzubinden und sich unter Wettkampfbedingungen einzuspielen. Das erste Spiel endete gegen die SG Heinebach/Osterbach unentschieden.
Die Zielsetzung für die neue Saison ist bewusst ambitioniert formuliert: Sontratal möchte im oberen Drittel mitspielen. Dafür braucht es erneut jene mannschaftliche Geschlossenheit, die in der vergangenen Spielzeit als wesentlicher Erfolgsfaktor galt.
Personell hat sich bei der SG einiges getan. Auf der Zugangsseite stehen Dominik Stöhr und Finn Möller aus Cornberg, Leonard Gossow von der SG Frieda/Schwebda/Aue, Felix Ewald von der SG Wehretal, Kevin Hauck von der SG Nentershausen/Weißenhasel sowie Batuhan Yüksel aus Bebra. Dazu rücken Laurin Joel Claus und Julian Rein aus der eigenen Jugend in den Seniorenbereich auf. Die Mischung aus externen Neuzugängen und eigenem Nachwuchs soll dem Kader mehr Breite und neue Impulse geben.
Demgegenüber stehen mehrere Abgänge. Tim Klöpfel wechselt zu Eschwege 07, Philipp Tastekin, Vincent Becker und Halit Akyüz schließen sich Weidenhausen an. Yassin Touda und Sascha Eisenhuth zieht es nach Reichensachsen, Marcel Hermann beendet seine Karriere.
Im Meisterschaftsrennen sieht Hübner den VfL Wanfried vorne. Als Absteiger aus der Gruppenliga bringe Wanfried die Qualität und Erfahrung mit, um direkt wieder um den Aufstieg mitzuspielen. Für Sontratal selbst geht es zunächst darum, die eigene Entwicklung fortzusetzen und sich in einem anspruchsvollen Feld zu behaupten.
Ein Thema, das Hübner beim nächsten Kreis- oder Bezirkstag ganz oben auf die Tagesordnung setzen würde, ist das Ehrenamt. Damit spricht er einen zentralen Punkt des Amateurfußballs an: Ohne Menschen, die Zeit, Kraft und Verantwortung investieren, bleibt sportlicher Erfolg auf Dauer kaum möglich.
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