Mit Brazzo und Co.: Ex-Profi Avdic mittendrin bei der Kings-League

In Spanien füllt sie bereits Hallen, auf TikTok und Twitch begeistert sie Millionen – und nun zieht die Kings League auch in Deutschland immer mehr Fußballfans in ihren Bann. Die neuartige Liga kombiniert klassische Fußballregeln mit modernen Wendungen, kurzen, intensiven Spielen und interaktiven Elementen, bei denen die Fans live ins Geschehen eingreifen können. Ihr Ziel: den Fußball dynamischer, unterhaltsamer und für ein breiteres Publikum zugänglicher zu machen. Mitten drin: Marcel Avdic, einst Profi in der 3. Liga für Kickers Offenbach und die Spvgg Unterhaching sowie bei anderen Vereinen wie den SSV Reutlingen, den 1. Göppinger SV und die SG Schorndorf aktiv, ist heute Teil von ERA Colonia – einem Team, das im spektakulären Kleinfeldformat für Aufsehen sorgt. Doch was bleibt vom echten Fußballgefühl, wenn der Sport zur Show wird? Und wie beeinflusst das Format Trainingskultur, Taktik und Teamdynamik? Im Gespräch mit FuPa spricht Marcel Avdic über den Reiz des Unkonventionellen, über sein Treffen mit Hasan Salihamidzic – und über die Hoffnung, mit seinem Team am „Kings World Cup“ teilzunehmen.

FuPa: Wie genau bist du zur Kings League gekommen und was macht diese „neue Art“ von Fußball für dich so besonders? Welche Rolle erfüllst du? Marcel Avdic: Ich bin über Kontakte zur Kings League gekommen. Die Fußballwelt ist klein und man weiß genau, wer ein Straßenkicker ist. Und genau so kamen auch Anfragen im Kleinfeldformat – nicht nur aus der Kings League.

FuPa: Vier Spiele, vier Siege – was macht euch als Truppe so stark und wie viel Spaß macht dir momentan das Engagement in der Kings League? Marcel Avdic: Wir haben eine internationale Truppe in der Kürze der Zeit gebastelt. Enorm viel Erfahrung und eine gute Mischung aus jungen Spielern. Wir haben vom Charakter her Leute, die verrückt und witzig sind, aber wenn es drauf ankommt, den Schalter umlegen können. Das war uns im Trainerteam extrem wichtig.

