Mit Blitzstart zum ersten Heimsieg

– Foto: Hansjürgen Jablonski

Die Sportfreunde knüpften erfolgreich an ihre Leistung in Durlangen an und belohnten sich mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gegen Hofherrnweiler II mit dem ersten Heimsieg der laufenden Spielzeit.

Die Gäste, mit der Empfehlung eines 3:0-Auftaktsieges in den Goldwasen gekommen, schienen zunächst völlig von der Rolle und eröffneten den Klosterstädtern schon früh den Weg zum Sieg. Lorch störte früh den Aufbau des Gästespiels und beherrschte das Umschaltspiel auf dem schwer zu bespielenden Untergrund. Zunächst scheiterte Gottheit mit einer guten Möglichkeit, doch bereits wenige Sekunden später war es Stefan Weida, der von Niklas Hinderer bedient wurde und nach acht Minuten zur umjubelten Führung einnetzte.

In der 16. Minute belohnte sich Tom Heinrich seinen Vorstoß auf das Gästetor mit dem 2:0, und lediglich fünf Minuten später erhöhte Youngster Paul Waibel auf 3:0.

Erst gegen Ende der ersten Spielhälfte fanden die Gäste besser ins Spiel, konnten aber trotz eines besseren Eckenverhältnis noch nicht für Akzente in ihrem Offensivspiel sorgen. In der 40. Minute bot sich für Niklas Hinderer durch einen Foulelfmeter die Möglichkeit zur Erhöhung des Spielstands, doch der Gästekeeper ahnte die Ecke und konnte den flach getretenen Strafstoß parieren.