 2026-03-13T07:45:35.464Z

Vereinsnachrichten

Mit Blitzstart zum ersten Heimsieg

von Hansjürgen Jablonski · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Hansjürgen Jablonski

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BZL Ostwürttemberg

Gestern, 15:00 Uhr
Sportfreunde Lorch
Sportfreunde LorchSF Lorch
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw. II
3
1

Die Sportfreunde knüpften erfolgreich an ihre Leistung in Durlangen an und belohnten sich mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gegen Hofherrnweiler II mit dem ersten Heimsieg der laufenden Spielzeit.

– Foto: Hansjürgen Jablonski

Die Gäste, mit der Empfehlung eines 3:0-Auftaktsieges in den Goldwasen gekommen, schienen zunächst völlig von der Rolle und eröffneten den Klosterstädtern schon früh den Weg zum Sieg. Lorch störte früh den Aufbau des Gästespiels und beherrschte das Umschaltspiel auf dem schwer zu bespielenden Untergrund. Zunächst scheiterte Gottheit mit einer guten Möglichkeit, doch bereits wenige Sekunden später war es Stefan Weida, der von Niklas Hinderer bedient wurde und nach acht Minuten zur umjubelten Führung einnetzte.

Erzielte das 600. Bezirksligator für Lorch: Tom Heinrich
Erzielte das 600. Bezirksligator für Lorch: Tom Heinrich – Foto: Hansjürgen Jablonski/SF Lorch

In der 16. Minute belohnte sich Tom Heinrich seinen Vorstoß auf das Gästetor mit dem 2:0, und lediglich fünf Minuten später erhöhte Youngster Paul Waibel auf 3:0.
Erst gegen Ende der ersten Spielhälfte fanden die Gäste besser ins Spiel, konnten aber trotz eines besseren Eckenverhältnis noch nicht für Akzente in ihrem Offensivspiel sorgen. In der 40. Minute bot sich für Niklas Hinderer durch einen Foulelfmeter die Möglichkeit zur Erhöhung des Spielstands, doch der Gästekeeper ahnte die Ecke und konnte den flach getretenen Strafstoß parieren.
Mit deutlich mehr Schwung kamen die Gäste aus der Kabine, das Spielgeschehen fand häufiger in der Lorcher Hälfte statt und Discher prüfte Stähle per Distanzschuss. Die Begegnung gestaltete sich offener, Hofherrnweiler gab sich noch nicht geschlagen. Dies eröffnete den Lorchern aber immer wieder Raum für eigene Aktionen, Tom Heinrich lag in der 62. Minute ein weiterer Treffer auf dem Fuß, erneut klärte der Gästekeeper.
Die Aalener Vorstädter warfen noch einmal alles nach vorne, und mit einem sprichwörtlichen Sonntagsschuss aus der Distanz belohnte Timo Frank die Gästebemühungen mit dem Anschlusstreffer.
– Foto: Hansjürgen Jablonski
In der acht Minuten dauernden Nachspielzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Ein weiterer Distanzschuss von Frank verfehlte das Lorcher Tor nur knapp, Adrian Schwarz scheiterte im Eins-gegen-Eins am TSG-Keeper und wurde zudem nach einem erfolgreichen Durchbruch wegen vermeintlichen Abseits vom ansonsten souverän leitenden Schiedsrichter zurückgepfiffen.
Am Ende stand der verdiente Heimsieg der Klosterstädter, die mit Spielfreude, Laufbereitschaft und Einsatzwillen den Abstiegskampf erfolgreich angenommen haben.