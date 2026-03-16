Mit Blitzstart zum ersten Heimsieg

In der 16. Minute belohnte sich Tom Heinrich seinen Vorstoß auf das Gästetor mit dem 2:0, und lediglich fünf Minuten später erhöhte Youngster Paul Waibel auf 3:0.
Erst gegen Ende der ersten Spielhälfte fanden die Gäste besser ins Spiel, konnten aber trotz eines besseren Eckenverhältnis noch nicht für Akzente in ihrem Offensivspiel sorgen. In der 40. Minute bot sich für Niklas Hinderer durch einen Foulelfmeter die Möglichkeit zur Erhöhung des Spielstands, doch der Gästekeeper ahnte die Ecke und konnte den flach getretenen Strafstoß parieren.
Mit deutlich mehr Schwung kamen die Gäste aus der Kabine, das Spielgeschehen fand häufiger in der Lorcher Hälfte statt und Discher prüfte Stähle per Distanzschuss. Die Begegnung gestaltete sich offener, Hofherrnweiler gab sich noch nicht geschlagen. Dies eröffnete den Lorchern aber immer wieder Raum für eigene Aktionen, Tom Heinrich lag in der 62. Minute ein weiterer Treffer auf dem Fuß, erneut klärte der Gästekeeper.
Die Aalener Vorstädter warfen noch einmal alles nach vorne, und mit einem sprichwörtlichen Sonntagsschuss aus der Distanz belohnte Timo Frank die Gästebemühungen mit dem Anschlusstreffer.
– Foto: Hansjürgen Jablonski
In der acht Minuten dauernden Nachspielzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Ein weiterer Distanzschuss von Frank verfehlte das Lorcher Tor nur knapp, Adrian Schwarz scheiterte im Eins-gegen-Eins am TSG-Keeper und wurde zudem nach einem erfolgreichen Durchbruch wegen vermeintlichen Abseits vom ansonsten souverän leitenden Schiedsrichter zurückgepfiffen.
Am Ende stand der verdiente Heimsieg der Klosterstädter, die mit Spielfreude, Laufbereitschaft und Einsatzwillen den Abstiegskampf erfolgreich angenommen haben.