– Foto: Rolf Schmietow

In einer enorm engen und spannenden Landesliga steht die SG Wohnste/Holvede/Ippensen aktuell auf dem neunten Platz und konnte 14 Punkte einfahren. Bevor es am Freitag, den 13.3 gegen den MTV Jeddingen weitergeht, hat Coach Andreas Bannick uns Frage und Antwort gestanden im FuPa-Wintercheck

Wir stehen aktuell im der Liga auf einem Nichtabstiegsplatz und haben die ersten beiden Pokalrunden überstanden. Mit Blick auf unsere Möglichkeiten sind wir zufrieden. Das kürzliche Pokalaus im Viertelfinale in einem ausgeglichenen Spiel gegen Fleestedt trübt die Bilanz natürlich. 21 erzielte Tore stellen für uns einen sehr erfreulichen Wert dar, zumal wir in vielen Spielen auf offensive Stammkräfte verzichten mussten. In den Heimspielen gegen Westerholz und Osterholz wären mit etwas Glück noch 4 Punkte mehr möglich gewesen, allerdings hatten wir dieses Spielglück beim Sieg in Apensen auch auf unserer Seite.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit euren gezeigten Leistungen zufrieden? Was müsste besser werden?

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights?

Wetterbedingt mussten wir viel improvisieren.

Geplante Vorbereitungsspiele konnten nicht stattfinden. Eine echte Vorbereitung war das leider nicht.





Welcher Gegner der Liga hat euch in dieser Spielzeit bislang am meisten überrascht? Egal ob positiv oder negativ.

Hedendorf-Neukloster hat durch die sehr hohe Intensität, mit der das Team gespielt hat, viel Eindruck gemacht. Von einer "Überraschung" zu sprechen, ist aber falsch - die VSV macht ja schon lange gute Arbeit.





Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Wieder Hedendorf. Das Heimspiel gegen die VSV war ein Highlight unserer Hinrunde. Wie sich das Team gegen den hohen Druck unserer Gäste gestemmt hat, war beeindruckend. Dann noch Flutlicht und eine nervenaufreibende Schlußphase mit sehr viel Nachspielzeit - da war alles drin, was Fußball ausmacht.





Wohin führt euer Weg in der Rückrunde?

Unser Ziel kann nur der Klassenerhalt sein. Mit Blick auf die starken Leistungen unserer direkten Konkurrenten im Abstiegskampf und einen aktuell etwas schmalen Kader, wird das eine sehr große Herausforderung.





Wer wird Meister und warum?

Die Liga ist ausgeglichen. Apensen oder Hedendorf könnten Meister werden. Gegen den weiteren Favoriten Stelle haben wir noch nicht gespielt.