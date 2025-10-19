 2025-10-15T11:43:40.576Z

Mit Bildern: Stinstedt gewinnt Derby gegen Bokel

Doppelschlag nach der Halbzeit bringt drei Punkte für die Hausherren

Bezirksliga 4
Stinstedt
MTV Bokel

Die SG Stinstedt gewinnt das Heimspiel gegen den MTV Bokel. Bilder der Partie seht ihr hier:

Heute, 15:00 Uhr
SG Stinstedt
MTV Bokel
2
1
Die SG Stinstedt traf auf eigener Anlage auf den MTV Bokel und konnte die drei Punkte an der Falkenstraße behalten. Kurz vor der Pause gingen die Bokeler durch einen verwandelten Strafstoß von Mathis Holscher in Führung, doch nach dem Seitenwechsel glich Patrick Hildebrandt in der 58. Minute zunächst aus und Nikolaj Rohé traf nur drei Minuten später zum entscheidenden 2:1. Damit zieht die SG Stinstedt am MTV Bokel in der Tabelle vorbei.

