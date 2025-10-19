Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Bildergalerie
– Foto: FuPa Lüneburg
Mit Bildern: Stinstedt gewinnt Derby gegen Bokel
Doppelschlag nach der Halbzeit bringt drei Punkte für die Hausherren
Die SG Stinstedt traf auf eigener Anlage auf den MTV Bokel und konnte die drei Punkte an der Falkenstraße behalten. Kurz vor der Pause gingen die Bokeler durch einen verwandelten Strafstoß von Mathis Holscher in Führung, doch nach dem Seitenwechsel glich Patrick Hildebrandt in der 58. Minute zunächst aus und Nikolaj Rohé traf nur drei Minuten später zum entscheidenden 2:1. Damit zieht die SG Stinstedt am MTV Bokel in der Tabelle vorbei.