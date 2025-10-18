Mit Bildern: HSC II meldet sich mit 4:0-Sieg eindrucksvoll zurück

Nach drei sieglosen Spielen hat die Reserve des Heeslinger SC am Freitagabend ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Im Bezirksliga-Heimspiel gegen den TSV Fischerhude-Quelkhorn gewann die Mannschaft von Trainer Robin Cordes souverän mit 4:0.

„Es war ein rundum gelungener Abend“, resümierte HSC-II-Trainer Robin Cordes nach dem Schlusspfiff. „Wir waren sehr leidenschaftlich. Das war wirklich schön anzusehen.“ Einfach war die Vorbereitung auf die Partie allerdings nicht. Wie so oft in den vergangenen Wochen musste Cordes seine Startelf aufgrund von Urlaub, Verletzungen und Krankheiten umbauen.

So gehörte die erste große Chance den Gästen. Nach rund einer Viertelstunde setzte sich Cilian Claas Cordes im Heeslinger Strafraum durch, scheiterte jedoch an Torhüter Florian Bente. „Da hatten wir ein bisschen Glück, dass wir nicht früh in Rückstand gerieten“, gab der HSC-Coach später zu.

Diese Szene schien die Platzherren wachzurütteln. Nun übernahm der HSC II das Kommando und ließ den Ball immer besser laufen. Dann fiel die Führung: Nach einer Ecke von Mika Kraßmann stieg Innenverteidiger Joona Hartmann am höchsten und köpfte zum 1:0 ein (23.). Drei Minuten später legten die Heeslinger nach. Wieder war Kraßmann der Vorbereiter. Diesmal war Lucas Meyer zur Stelle, umspielte TSV-Torwart Fabian Meyer und schob überlegt zum 2:0 ein.

Der HSC war nun klar tonangebend, während Fischerhude-Quelkhorn kaum noch Zugriff bekam. In der 36. Minute verhinderte Gästekeeper Meyer zunächst gegen Daniel Holsten das 3:0, war aber kurz darauf machtlos: Ein Schuss von Keno Enghard wurde unhaltbar an die Unterkante der Latte abgefälscht und sprang zum 3:0 ins Netz (43.). „Da haben wir endlich mal unsere Chancen konsequent genutzt“, lobte Cordes seine Mannschaft.

Nach der Pause schaltet HSC II einen Gang zurück, behält aber die Kontrolle

Nach der Pause schaltete Heeslingen einen Gang zurück, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren. Der HSC stand defensiv stabil, ließ kaum etwas zu und spielte weiter zielstrebig nach vorn. Das 4:0 war schließlich die logische Konsequenz: Nach einer präzisen Flanke von Stam köpfte Holsten in der 70. Minute ein. In der Schlussphase drängte der HSC sogar noch auf den fünften Treffer – Hartmann verpasste per Kopf (80.), Enghards Nachschuss wurde auf der Linie geklärt.

In der Nachspielzeit bot sich dann noch einmal die Gelegenheit, das Ergebnis zu erhöhen: Nach einem Foul im Strafraum trat Kapitän Calvin Blicharski zum Elfmeter an. Der Rückkehrer – nach 13 Monaten Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses – verschoss allerdings. „Dass er nach so langer Zeit wieder auf dem Platz steht, war das eigentlich Entscheidende“, betonte Cordes. „Das Tor hätte das Comeback nur noch schöner gemacht.“