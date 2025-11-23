Mit Bildergalerie: Wunstorf glänzt mit Teamfußball gegen Mühlenfeld

Der 1. FC Wunstorf hat am 18. Spieltag der Landesliga Hannover seine starke Form bestätigt und den TSV Mühlenfeld mit 4:0 besiegt. Die Mannschaft von Trainer Naim Gasmi feierte den dritten Sieg in Folge und rückte damit auf Rang zwei vor. Mühlenfeld bleibt Zehnter, die Tabelle ist aufgrund der zahlreichen Spielabsagen jedoch verzerrt.

Wunstorf übernahm früh die Kontrolle und ging in der 29. Minute in Führung. Xelat Atalan zog von rechts nach innen und traf in „alter Robben-Manier“ präzise oben links zum 1:0. „Wir haben heute eine sehr reife, geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt“, sagte Gasmi. Nur sechs Minuten später erhöhte Jos Homeier auf 2:0. Nach einem Pressinggewinn von Bright Kone in der dritten Zone spielte dieser den Ball durch die Schnittstelle, Homeier lief frei auf das Tor zu und chippte den Ball über den herauskommenden Keeper Müller.

Auch nach der Pause blieb Wunstorf spielbestimmend. In der 61. Minute sorgte Homeier mit seinem zweiten Treffer für das 3:0. „Über das 3:0 freue ich mich persönlich am meisten, weil es eine reine Mannschaftsaktion war. Eine Verlagerung vom linken Innenverteidiger zum rechten Innenverteidiger, weiter ins rechte Halbfeld. Unser Kapitän Zeki dribbelt diagonal an, spielt auf Dani, der direkt vertikal in den Lauf von Atalan weiterleitet und Xelat legt mustergültig auf Jos ab. Ein Top-Tor, das genau zeigt, wie wir Fußball spielen wollen“, erklärte Gasmi.

In der 79. Minute fiel der vierte Treffer. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte leitete Berkan-Ibrahim Cakir den Angriff selbst ein, der Ball lief über Zeki und Kostya Panin, dessen Flanke Cakir im Rückraum direkt mit links verwertete. „Auch dieses Tor zeigt die Breite und Qualität unseres Kaders. Mir ist völlig egal, wer am Ende die Tore erzielt. Ohne Ballgewinn gibt es keinen letzten Pass, ohne letzten Pass kein Tor… und ohne Tor bringt auch der schönste Ballgewinn nichts. Alles hängt zusammen. Genau diese Verbindung, diese gemeinsame Arbeit, zeichnet uns aktuell aus.“