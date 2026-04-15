Mit Bildergalerie: WDB triumphiert an der Blumenstraße

– Foto: Andreas Harneit

Es war das erwartete Gipfeltreffen in der 2. Kreisklasse Süd und die Kulisse an der Blumenstraße hätte für dieses Spiel kaum besser sein können. Über 200 Zuschauer besuchten die Partie der beiden besten Teams ihrer Staffel.

In einem hitzigen Spiel voller Emotionen, Verletzungssorgen und taktischer Kniffe setzte sich die SG Wittstedt/Driftsethe/Bramstedt (WDB) mit 2:1 beim Tabellenführer FC Hagen/Uthlede III durch. Damit übernimmt die Elf von Max Hogen vorerst die Tabellenspitze, auch wenn Hagen noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat.

Blitzstart und Verletzungsschock

Die Vorzeichen für die Gastgeber schienen glänzend: Trainer Tobias Gevatter bot eine Startelf auf, die vor Erfahrung nur so strotzte. Mit den Ex-Oberliga-Akteuren Kai Diesing und Christoph Müller sollte die nötige Ruhe ins Spiel gebracht werden, um den Ausfall von Toptorjäger Jan Hasselmann zu kompensieren. Doch der Plan geriet früh ins Wanken.

Bereits in der 2. Spielminute schockte Nick Schwertfeger die Hausherren, als er den Ball aus halblinker Position präzise im langen Eck zum 0:1 versenkte. Hagen wirkte defensiv nicht ganz sattelfest, und das Pech blieb ihnen treu: Nach 15 Minuten musste Torhüter Nico Willeck verletzungsbedingt durch Moritz Wohlers ersetzt werden. WDB nutzte die Unordnung und legte in der 32. Minute nach: Dustin Graw tankte sich auf links durch und erzielte mit seinem 19. Saisontor das 0:2. Die Hausherren hatten mit ihren Abschlüssen kein Glück, auch wenn sie insgesamt mehr Ballbesitz hatten.

Derby-Atmosphäre und der Anschlusstreffer

Die Partie war geprägt von vielen kleinen Fouls. Kurz vor der Pause musste das Spiel lange unterbrochen werden, als sich ein Hagener Akteur verletzte und mit einem RTW abgeholt wurde.

In der zweiten Halbzeit erhöhte der FC den Druck. Vor allem Kai Diesing übernahm die Initiative und strahlte Torgefährlichkeit aus. In der 71. Minute war es soweit: Ein direkter Freistoß von Diesing aus 27 Metern rutschte ins Netz – der 1:2-Anschluss.In der Schlussphase entwickelte sich eine wahre Abwehrschlacht. WDB lauerte auf Konter, während Hagens Dritte alles nach vorne warf.

In der siebenminütigen Nachspielzeit, in der die Gelben Karten nur so flogen, rettete die SG WDB den knappen Vorsprung über die Zeit.



Fazit: Der Titelkampf bleibt spannend

Die SG WDB hat ihre Pflichtaufgabe erfüllt und durch den Sieg die Meisterschaftsträume am Leben erhalten.

Restprogramm SG WDB

21. Spieltag: (H) TSV Sievern II (3.)

22. Spieltag: (A) SG FAW II (8.)

23. Spieltag: (H) TSV Düring (12.)

24. Spieltag: (A) TV Donnern (14.)

25. Spieltag: (H) SG Blau-Weiss Stubben (6.)

26. Spieltag: (A) MTV Bokel II (13.)

Restprogramm FC Hagen/Uthlede III

16. Spieltag: (H) TSV Debstedt (4.)

21. Spieltag: (H) TV Langen II (7.)

22. Spieltag: (H) TSV Stotel II (10.)

23. Spieltag: (A) TSV Sievern II (3.)

24. Spieltag: (A) SG FAW II (8.)

25. Spieltag: (H) TSV Düring (12.)

26. Spieltag: (A) TV Donnern (14.)