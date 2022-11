Mit Bildergalerie: VSV gewinnen die Nervenschlacht Sieg gegen RW Cuxhaven

Der fällt in der 73. Minute, weil Torhüter Justin Höft bei einem hohen Ball zwar ansagt, er sei zur Stelle, im Gedränge den Ball aber nicht festhalten kann, RW-Stürmer Jan-Michel Matthee profitiert und schiebt zum 2:2 ein. Zwar wird Höft bedrängt, er hätte in der Szene aber fausten müssen. Kurz zuvor war er noch zur Stelle bei einer Großchance von Aaron Schulz.

Die letzten 20 Minuten sind nichts für schwache NervenDie VSV waren mit einer verdienten 2:1-Führung in die Kabine gegangen. Nach dem Seitenwechsel lobt Stobbe zwar "das gute Zweikampfverhalten" seiner Mannschaft, will sie aber auch "wieder Fußball spielen" sehen. RW Cuxhaven übernimmt mehr und mehr das Spielgeschehen und drängt auf den Ausgleich.

VSV-Trainer Björn Stobbe wendet sich in der Nachspielzeit ab, er kann nicht hinschauen, er guckt mit versteinerter Miene über den Nebenplatz ins Weite. Er hat in der zweiten Halbzeit an der Seitenlinie gelitten. Jetzt tritt Jerome Kröger zum Elfmeter an und er behält in dieser Drucksituation und nach einer wilden, hitzigen und atemberaubenden Schlussphase die Nerven - Kröger verwandelt zum umjubelten 3:2.

Nach dem Ausgleich sind die Cuxhavener dem Siegtreffer sehr viel näher als die wankenden Hedendorfer. Torhüter Höft muss zwei Glanzparaden auspacken. Zudem fällt ein Eckball auf die Latte.In der 88. Minute müssen die VSV dann das 3:2 machen. Doch erst schließt Rico Stahl aus bester Position nicht ab. Dafür legt er aber mustergültig quer auf Florian Mance, der den Ball aber unsauber trifft und so aus kurzer Distanz über das leere Tor vor ihm schießt. Der weite Torwartabschlag anschließend leitet eine unerwartete Hundertprozentige für die Gäste ein. Torwart Höft und Innenverteidiger Dennis Maschmann behindern sich an der Strafraumgrenze gegenseitig beim Versuch zu klären. Doch der unverhofft zum Abschluss kommende Adeyinka Ilemobade trifft das leere Tor ebenso nicht.

Sören Hüttmann hat dann seinen Moment

Mit dem folgenden VSV-Angriff wird das Spiel entschieden. Sören Hüttmann, der eine starke erste Hälfte spielte, in der zweiten aber abfiel, avanciert in der angebrochenen Nachspielzeit zu dem Unterschiedsspieler, der er sein kann. Er sucht in dem engbeinigen Strafraum das Dribbling und einer seiner drei Gegenspieler tut ihm den Gefallen, ungeschickt zu Stochern. Foul, Pfiff, Elfmeter.

Nach dem verwandelten Siegtreffer und dem Abpfiff ist Hüttmann einer der meist geherzten Hedendorfer auf dem Platz.Spielerisch ist die erste Halbzeit wesentlich besser. Schon in der siebten Minute trifft der Cuxhavener Hero Ferlemann die Latte. Im Gegenzug haben die VSV eine Großchance. In der 19. Minute gewinnt RW-Stürmer Matthee ein Kopfballduell gegen Innenverteidiger Philip Inacio und es steht 0:1. Die Hedendorfer lassen sich aber nicht schocken. Angetrieben von ihrem lauf- und kampfstarken Kapitän Jan-Hendrik Scheppeit übernehmen sie das Spielgeschehen. Scheppeit ist es dann auch, der den Ausgleich erzielt und kurz darauf gekonnt per Kopf quer legt auf Timo Knitsch, dem das 2:1 aus der Distanz gelingt. Spiel gedreht per Doppelschlag. "Dass die Jungs kämpfen, hat man nach dem Rückstand gesehen", sagt Stobbe. Auf die abschließende Nervenschlacht hätte er aber gern verzichtet. Die VSV haben vorerst den letzten Tabellenplatz abgegeben.

Tore: 0:1 (19.) Matthee, 1:1 (27.) Scheppeit, 2:1 (29.) Knitsch, 2:2 (73.) Matthee, 3:2 (90.+2, FE) Kröger. Nächstes Spiel: TuS Harsefeld - VSV Hedendorf/Neukloster (Sbd., 12. November, 16 Uhr).