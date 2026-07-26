Mit Bildergalerie: Verden verliert dramatischen Pokalfight

– Foto: Lennart Blömer

Der Niedersachsenpokal bietet für Oberligisten die Chance, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Für den FC Verden 04 endete die diesjährige Ausgabe allerdings bereits in der Auftaktrunde, obwohl er sich mit Blau-Weiß Lohne ein packendes Duell lieferte, das in der regulären Spielzeit keinen Sieger fand.

Den wesentlich besseren Start erwischten die Reiterstädter. Rund 120 Sekunden waren vorüber, als Bastian Reiners den mitgelaufenen Jalte Röpe bediente, der zum 1:0 vollendete. Anschließend gab jedoch der neuformierte Regionalliga-Absteiger den Ton an. Rilind Neziri vergab noch einen Foulelfmeter, doch wenig später traf Nico Thorben zum Ausgleich (24.). Die Gäste schnupperten noch vor der Pause an der Führung, ließen aber ihre Gelegenheiten liegen. Nach 72 Minuten war dann aber Thorsten Tönnies zur Stelle - 1:2. Verden steckte jedoch nicht auf und kam in der Nachspielzeit durch Joker Bastian Kamole zum 2:2. Die Entscheidung musste somit im Elfmeterschießen fallen, wo Mamadou Diop sowie Röpe auf FCV-Seiten vergaben. Der gehaltene Elfmeter von Lukas Fabel gegen Neziri, der somit auch im zweiten Anlauf scheiterte, war nicht ausreichend. Jakub Westendorf war es letztlich vorbehalten, die Gäste ins Achtelfinale zu schießen. Dort wartet Bezirksligist TSV Bardowick, der sich als Finalist des Bezirkspokals Lüneburg für den Niedersachsenpokal qualifizierte.

Der FC Verden 04 kann dagegen seinen gesamten Fokus auf den Ligabetrieb richten. Der Startschuss erfolgt am 09. August beim direkten Wiederaufsteiger Vorsfelde.