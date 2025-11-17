Mit Bildergalerie: Verden unterliegt neuem Spitzenreiter deutlich

45 Minuten lang gestaltete der FC Verden 04 den Vergleich mit dem 1. FC Germania Egestorf-Langreder offen. Doch nach dem Seitenwechsel hatte er auf dem heimischen Kunstrasenplatz nur noch wenig entgegenzusetzen und ging unter.

Das Team aus Barsinghausen hatte zunächst vor über 300 Zuschauenden seine Mühe mit den Reiterstädtern, die das Geschehen offen gestalteten. Das 0:1 von Hannes Milan egalisierte Jalte Röpe in Minute 37. Das Unentschieden hätte der FCV beinahe mit in die Pause gekommen. Doch eine weitere defensive Unachtsamkeit bestrafte erneut Milan in der letzten Minute des ersten Abschnitts. Beflügelt von der neuerlichen Führung drehte Egestorf-Langreder nach dem Seitenwechsel auf. Die Überlegenheit wuchs mit zunehmender Spielzeit an. Der frisch eingewechselte Joshua Siegert sorgte mit dem 1:3 für die Vorentscheidung (72.). In der Folge schraubten mit Lasse Denker ein weiterer Joker sowie Finn Hoffmann das Resultat auf 1:5 in die Höhe.