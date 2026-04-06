Mit Bildergalerie: Verden überrollt Gegner vor der Pause

Beflügelt vom Coup am Gründonnerstag in Heeslingen legte der FC Verden 04 im Heimspiel gegen den SV Holthausen-Biene im ersten Durchgang einen bärenstarken Auftritt hin und fuhr einen souveränen Heimsieg ein.
Von Beginn an gaben die Hausherren vor über 500 Besuchern am Hubertushain den Ton an und nutzten ihre Chancen direkt. Hauke Wortmann erzielte nach zehn Minuten das 1:0. Wenig später ließ der umtriebige Mamadou Diop das 2:0 folgen (17.). Anschließend trat der FCV weiter aufs Gaspedal und ließ dem mit drei ungeschlagenen Partien im Gepäck angereisten Vorletzte keine Chance. Ein Doppelschlag von Phil Sarrasch und Dennis Hoins brachte die 4:0-Pausenführung. Kurz nach dem Seitenwechsel verkürzte Johannes Wintermann auf 4:1. Spannung kam dennoch nicht mehr auf. Holthausen-Biene präsentierte sich zwar deutlich verbessert, konnte aber nicht mehr als das Ehrentor beisteuern.
Der FC Verden 04 schloss das Osterwochenende damit mit der Maximalpunktanzahl von sechs ab und kletterte auf Rang zehn. Dennoch bleibt er fester Bestandteil des Abstiegskampfs, da auch der Konkurrent aus Wolfenbüttel zwei Siege einfuhr. Weiter geht es für die Reiterstädter am Samstag bei Tabellenführer Atlas Delmenhorst.