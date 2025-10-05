– Foto: Reinhard Rehkamp

Mit Bildergalerie: Verden muss DFB-Pokal-Traum begraben Knappe Niederlage in Bersenbrück

Nach drei eindrucksvollen Siegen reiste der FC Verden 04 voller Selbstvertrauen zum TuS Bersenbrück. Im Vergleich mit dem Ligakonkurrenten erwies er sich als ebenbürtiger Gegner, musste sich aber geschlagen und verpasste es damit, die Chance auf die Teilnahme am DFB-Pokal aufrechtzuerhalten.

Als Viertelfinalist befanden sich die Reiterstädter nur noch drei Siege vom großen Ziel entfernt. In Bersenbrück mussten sie jedoch schon nach nicht einmal vier Minuten einem Rückstand hinterherlaufen. Saikouba Manneh erzielte das 1:0. Der TuS stellte die agilere Mannschaft, musste aber dennoch den Ausgleich hinnehmen. Kevin Klee traf zum 1:1 (27.). Kurz nach dem Seitenwechsel legten die Hausherren vor rund 400 Zuschauenden durch Moritz Waldow erneut vor - 2:1. Den Vorsprung brachten sie in einer umkämpften Begegnung, die Schiedsrichter Alexander Roj dazu nötigte, gleich neun Gelbe Karten zu zeigen, ins Ziel.