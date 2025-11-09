– Foto: Manni Hermes

Mit Bildergalerie: Verden bejubelt späten Ausgleich Reiners belohnt Reiterstädter für hohen Aufwand Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. SV Meppen II FC Verden

Auf den FC Verden 04 wartete am Sonntagnachmittag eine komplizierte Aufgabe. Denn der ohnehin schon gut besetzte SV Meppen II griff auf mehrere Akteure aus dem Regionalliga-Kader zurück. Dennoch ergatterte das Team von Tim Ebersbach einen Zähler.

Von Beginn an schenkten sich beide Teams nichts. Das Geschehen verlief über weite Strecken ausgeglichen. Den ersten Treffer erzielten vor fast 300 Zuschauenden die Hausherren. Eigengewächs Amin Muja erzielte nach 63 Minuten das 1:0. Doch der FCV stemmte sich energisch gegen die drohende Niederlage. Mit Erfolg: Denn vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit netzte Bastian Reiners zum Ausgleich ein und sicherte einen wertvollen Zähler.