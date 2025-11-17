Mit Bildergalerie: Unterstedt stürzt den Spitzenreiter

Kurzfristig tauschten der TV Oyten und die SG Unterstedt das Heimrecht. Trotz des Vorteils auf dem gewohnten Kunstrasen antreten zu können, erwischte der Tabellenführer einen gebrauchten Tag und lag schon zur Pause uneinholbar in Rückstand.

Die SGU bestrafte die Oytener Fehler nämlich gnadenlos. Schon nach neun Minuten legte sie durch Silas Rinne vor. Jener Rinne, zuvor nicht gerade als Torjäger bekannt gewesen, stellte nach einer knappen halben Stunde auf 0:2. Die Gäste ließen nicht locker und legten umgehend durch Daniel Moderau sowie Jarne Thies nach, sodass es schon in der 40. Minute 0:4 stand. Die Partie war damit frühzeitig entscheiden. Der TVO betrieb nach dem Seitenwechsel durch die eingewechselten Arouna Ahizi sowie Szymon Szarmach leichte Ergebniskosmetik. Zwischenzeitlich erzielte Leon Linke aber noch das 1:5, weshalb nie Spannung aufkam.