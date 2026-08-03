Mit Bildergalerie und Video: FC Cuxhaven siegt nach Elfmeterschießen

– Foto: Andreas Harneit

Der FC Cuxhaven trat im Sonntag im Bezirkspokal beim TSV Stotel an und tat sich sehr schwer. Dennoch gelang ihm der Einzug in die nächste Runde. Ein anderer Cuxhavener Vertreter verabschiedete sich dagegen aus dem Wettbewerb.

Auf dem sehr trockenen Stoteler Geläuf gab der FCC zunächst den Ton an, vergab aber bereits in der Anfangsphase einen Foulelfmeter durch Niklas Menke. Erst in der Folge kam der TSV stärker auf. Eine Umschaltsituation führte in der 41. Minute zum 1:0 durch Jan-Moritz Jaschke. Die Gäste egalisierten nach dem Seitenwechsel durch einen weiteren Strafstoß, den Kevin Kreth diesmal sicher verwandelte (56.). Doch die Freude hielt nicht lange an. Einen weiteren Konter verwertete Nico Solle im Nachschuss zum 2:1. Den Vorsprung brachte Stotel aber nichts ins Ziel. Vinicius Santos de Oliveira glich neun Minuten vor Ende der regulären Spielzeit nach starker Kombination mit Marvin Pannhorst aus. Die Entscheidung fiel somit im Elfmeterschießen, wo die Cuxhavener all ihre Versuche versenkten, während Tjark Martha gegen Corvin von Lien hielt und dem Landesligisten das Weiterkommen sicherte.