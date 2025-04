Mit Bildergalerie und FuPa-TV: Geversdorf holt 0:2-Rückstand auf

Der TSV Geversdorf kämpft um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Lüneburg IV. Einen weiteren wichtigen Punkt sammelte er bei der SG Stinstedt ein, indem er sich im zweiten Durchgang deutlich verbessert präsentierte.

Den besseren Start erwischte die SGS. Sie ging in der 14. Minute durch einen herrlichen Distanzschuss von Christoph Roes in Führung - 1:0. Kurz darauf landete ein Freistoß aus dem Halbfeld bei Marvin Grabau, der aus der Drehung auf 2:0 erhöhte. Anschließend plätscherte das Geschehen weitestgehend vor sich hin. Die Gäste wurden erst nach dem Seitenwechsel gefährlicher. Ein abgefälschter Freistoß von Gelil Topcu brachte den Anschlusstreffer - 2:1 (47.). Spannung kam wieder auf, auch weil Stinstedt seine Konter nicht sauber zu Ende spielte. Eine Viertelstunde vor Schluss bekam Geversdorf nach einem ungestümen Einsteigen gegen den eingewechselte Niels Nordmann einen Elfmeter zugesprochen, den Topcu souverän zum 2:2 verwandelte. Das Spiel hätte sogar noch komplett kippen können, doch in der Nachspielzeit vergab Fabian von Essen aus kurzer Distanz die Riesenchance aufs Siegtor.