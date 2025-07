Mit Bildergalerie: Treubund Lüneburg ringt Celle nieder

Über weite Strecken befand sich Celle auf der Siegerstraße. Der Oberliga-Absteiger ging nämlich gleich zweimal in Führung. Jean-Luca van Eupen, der in den vergangenen Spielzeiten stets zweistellig getroffen hatte, erzielte das 0:1 (19.). Den Ausgleich durch den spielenden Co-Trainer Alessandro Otte konterte Maximilian Wede keine 120 Sekunden später. Bis in die Nachspielzeit hinein hielten die Gäste den Vorsprung, ehe Niclas Stelter das 2:2 gelang. Die Entscheidung fiel somit im Elfmeterschießen, in dem sich beide Teams bis zum 8:8 nur einen Fehlschuss leisteten. Dann parierte Treubund-Keeper Jonne Laczka gegen Bastian-Viggo Suchantke und der eingewechselte Luca Dosse verwandelte mithilfe der Unterkante der Latte zum 9:8-Siegtor.