Mit Bildergalerie: SV Eintracht Lüneburg setzt Pokallauf fort

Am Dienstagabend fand das siebte Bezirkspokal-Achtelfinale statt. Vor großer Kulisse rang der frisch in die Bezirksliga zurückgekehrte SV Eintracht Lüneburg den FC Heidental überraschend nieder.

Die Gäste reisten mit der Empfehlung eines 5:3-Erfolgs über den zukünftigen Landesliga-Konkurrenten Lindwedel-Hope ins Siegfried-Körner-Stadion, gerieten aber schon nach fünf Minuten in Rückstand. Jan-Malte Edler verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:0. Heidetal antwortete fast umgehend. Daniel Horn gelang aus der Distanz der Ausgleich. Über die gesamte Spielzeit hinweg konnten die rund 500 Zuseher jedoch keinen Klassenunterschied feststellen. Der SVE spielte weiter mutig auf und bejubelte in der 38. Minute die neuerliche Führung, nachdem Simon Jahnke ins eigene Tor getroffen hatte - 2:1. Der Vorsprung hätte in der Folge weiter anwachsen können, doch vielversprechende Möglichkeiten blieben ungenutzt. Darüber hinaus schwächte sich der FCH selbst durch die Gelb-Rote Karte gegen Kai Benecke (73.). In Unterzahl startete er eine Schlussoffensive. Der hohe Druck brachte jedoch nicht mehr den Ausgleich.