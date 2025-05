Mit Bildergalerie: Stotel zieht an Geversdorf vorbei

Im Sportpark Stotel kam es am zum Kellerduell zwischen dem TSV Stotel und dem TSV Geversdorf. Stotel stand unter Druck und musste das Spiel unbedingt gewinnen, ansonsten hätte der TSV nur noch geringe Chancen auf den Klassenerhalt gehabt.

Die Partie begann mit einer frühen Torchance für Geversdorf: Najib Fatouch lief in der 5. Minute alleine auf Stotels Keeper Becker zu, doch dieser konnte den Schuss parieren. Geversdorf versuchte es weiter, doch ein Freistoß von Ramm landete in der Mauer und ein weiterer Versuch aus halblinker Position ging knapp über das Tor. In der 25. Minute fiel dann das erste Tor für die Gastgeber: Tom Beckhusen nahm einen Pass von Jan-Moritz Jaschke auf, setzte sich 15 Meter vor dem Tor durch und traf ins Netz. Stotel übernahm nun die Kontrolle, und Fabian Henning hatte die Chance, das Ergebnis auszubauen, scheiterte jedoch an Rademacher.