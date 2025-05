Mit Bildergalerie: Stotel steht nach Derbysieg vor dem Klassenerhalt

Der TSV Stotel hat nun richtig gute Karten im Kampf um den Klassenerhalt. Nach dem Derbysieg in Stotel können die Stoteler am Sonntag entspannter auf die Konkurrenz schauen. Die Bilder der Partie seht ihr hier:

Die Stoteler standen unter Druck und begannen vor über 200 Zuschauern stürmisch. Luka Hublitz hatte die erste Möglichkeit, für Stotel zu treffen, doch Kahl, der Torwart der Stinstedter, parierte seinen Kopfball nach einer Ecke stark. Martin Roes sorgte in der 8. Minute für Aufregung, als sein Freistoß aus dem linken Sechzehnmeterraum von Becker zur Ecke gefaustet wurde. Die Gäste kamen immer wieder gefährlich vor den Stinstedter Kasten, aber hatten wenig Glück im Abschluss. So scheiterte Beckhusen in der 27. Minute mit einem Schuss, den Kahl erneut stark parierte. Kurz vor der Halbzeit hatte Tom Beckhusen die beste Gelegenheit, als er von Kinsvater bedient wurde, jedoch am langen Eck vorbeischoss.

Im zweiten Durchgang blieb es zunächst ruhig, bis Fabian Henning in der 65. Minute an Kahl scheiterte. In der 68. Minute fiel schließlich das entscheidende Tor: Jaschke brachte einen Eckball scharf auf den zweiten Pfosten, wo Hublitz den Ball auf Beckhusen legte und dieser ihn mit der Hacke ins rechte Eck beförderte.