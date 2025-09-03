Mit Bildergalerie: Sottrum trumpft im Derby auf

Der Rotenburger SV II gewann seine ersten vier Saisonspiele und blieb dabei stets ohne Gegentreffer. Der TV Sottrum knackte das Abwehrbollwerk am gestrigen Abend gleich mehrfach und fuhr einen unerwartet deutlichen Sieg im Nachbarschaftsduell ein.

Nach ausgeglichener Anfangsphase übernahmen die Gäste auf dem bestens präparierten Rasenplatz in der Ahe das Kommando. In der 28. Minute sorgte Lasse Lund für die Führung - 0:1. Der ebenfalls gut in die Saison gestartete TVS hielt den Druck aufrecht. Jarno Weisner stellte auf 0:2 (42.). Noch vor der Pause musste RSV-Schlussmann Henner Lohmann, eigentlich als Stammkeeper in der Landesliga eingeplant, erneut hinter sich greifen. Weisner legte nämlich nach. Jener Weisner zeigte sich auch für die nicht mehr aufkommende Spannung im zweiten Abschnitt verantwortlich. Er legte nämlich auf für Lund, der schon in Minute 55 nachlegte - 0:4. Anschließend tat sich nicht mehr allzu viel auf dem Spielfeld.