Mit Bildergalerie: SG WDB siegt im Duell der Verfolger

Bereits in der 2. Minute brachte Lisa Hoops die Gäste durch einen direkt verwandelten Freistoß früh in Führung. Jennika Cammann erhöhte kurz vor der Pause auf 0:2 (39.). Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich die SG WDB spielbestimmend: Monique Limberg traf zum 0:3 (54.) und stellte den Weichen früh auf Sieg. Zwar konnte Tamara Gerke mit dem Anschlusstreffer in der 64. Minute kurzzeitig für Hoffnung bei den Gastgeberinnen sorgen, doch erneut Monique Limberg stellte nur sieben Minuten später den alten Abstand wieder her (71.).