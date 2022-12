Mit Bildergalerie: RSV jubelt beim Gnarrenburger Volksbank-Cup Mit Bildergalerie: Oberligist siegt im Finale gegen den SV Blau-Weiß Bornreihe

Zwischen den Feiertagen richtet der TSV Gnarrenburg traditionell den Volksbank-Cup aus. Ab 17:00 Uhr rollte gestern, nach der Corona-Pause, endlich wieder das runde Leder in der Sporthalle am Brilliter Weg. Dabei sicherte sich der Rotenburger SV, durch einen 1:0-Sieg, gegen den SV Blau-Weiß Bornreihe den Titel.

Endlich wieder Hallenfussball: Die Tribüne der Sporthalle am Brilliter Weg war gefüllt. Und die Zuschauer wurden mit einem hervorragenden Turnier belohnt, viel Tempo, viele schöne Buden, viele Zweikämpfe und tolle Hallenmannschaften.

In Gruppe A zogen die favorisierten SV Blau-Weiß Bornreihe und SV Ahlerstedt/Ottendorf ins Halbfinale ein. Landesligist Bornreihe gewann seine Spiele gegen Heesligen II (1:0), TSV Gnarrenburg (3:1) und 1:1 gegen FC Worpswede. Das direkte Duell in der Gruppe konnte Blau-Weiß mit 2:1 gegen den Oberligisten A/O gewinnen und zog somit als Gruppenerster in Halbfinale. Nach Siegen gegen Gnarrenburg (3:1), Heeslingen II (3:1), Worpswede (3:0) und der Niederlage gegen Bornreihe sicherte sich AO ebenfalls einen Platz im Halbfinale. Für die Teams des FC Worpswede, Heeslinger SC II und Gastgeber TSV Gnarrenburg war nach der Gruppenphase Schluss.

Klick hier: Bildergalerie zum Turnier

Die Gruppe B beherrschte Oberligist Rotenburger SV. Die Ebersbach-Elf gewann seine Spiele gegen TSV Bevern (4:0), SG Unterstedt (2:0) und JFV A/O/B/H/H (2:1). Gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck reichte ein 1:1 zum Gruppensieg. VSK zog als Gruppenzweiter mit sechs Punkten ins Halbfinale ein, jeweils 1:1 gegen TSV Bevern, SG Unterstedt und RSV, 4:1-Sieg gegen JFV. Unterstedt, JFV und Bevern schieden somit aus.

Das Spiel um Platz 3 gestalteten die Teams vom SV A/O und VSK Osterholz-Scharmbeck lange offen. Durch einen Schlussspurt siegte VSK am Ende allerdings deutlich mit 4:1 und sicherte sich damit den 3. Platz.

Im Finale gab es für die Zuschauer nochmals einen gepflegten Hallenfussball. Der Rotenburger SV konnte die Partie, durch einen Treffer von Joel Schallschmidt, in der letzten Minute der 10-minütigen Spielzeit gegen den SV Blau-Weiß Bornreihe für sich entscheiden und der RSV streckte bei der anschließenden Siegerehrung den Wanderpokal in die Luft.

Für den RSV gab es eine weitere Freude: Yannick Chwollka wurde bester Torschütze des Turniers. VSK-Keeper Nikolai Süß zeigte eine hervorragende Leistung, erzielte sogar selber Tore und wurde verdient zum besten Torhüter gewählt. Für Worpswedes Derrick Ampofo war leider bereits in der Gruppenphase Endstation, aber dort war er bereits sehr auffällig und wurde zum besten Spieler gewählt.