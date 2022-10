Mit Bildergalerie: RSV ergattert spätes Remis in Bersenbrück Achtungserfolg für Kellerkind

Seit dem 14. August wartet der Rotenburger SV im Oberliga-Spielbetrieb auf einen Sieg. Dennoch trat er mit einem positiven Gefühl die Rückfahrt vom Auswärtsspiel beim TuS Bersenbrück an, denn das Ausgleichstor fiel erst kurz vor Spielende.

Erneut gelang es dem RSV, im Vergleich mit einen mit Blick auf die Einzelspieler wohl überlegenden Gegner eine gute Figur abzugeben. Daher entwickelte sich im Hasestadion eine ausgeglichene Begegnung, in der die Hausherren nach einer halben Stunde durch Lars Spit mit 1:0 in Führung gingen und den Vorsprung in die Halbzeitpause transportierten.

Anders als im Niedersachsenpokal-Duell (2:0 für Bersenbrück) vor rund vier Wochen fand die Auswahl von Tim Ebersbach eine Antwort. Sie musste sich bis zur 87. Minute gedulden, ehe Erik Köhler den couragierten Auftritt mit dem 1:1 belohnte und damit das bereits achte Unentschieden in 13 bestrittenen Ligapartien eintütete.

Aufgrund des Punktgewinns rückt der Rotenburger SV auf Rang 16 vor, liegt aber immer noch auf einem Abstiegsplatz. Am kommenden Sonntag gastiert mit dem MTV Eintracht Celle eines der aktuell formstärksten Teams in der Ahe.

