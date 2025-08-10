Mit Bildergalerie: Rotenburg gewinnt nach Sieben-Tore-Spektakel

Schon am ersten Spieltag lieferte die Landesliga Lüneburg einige Highlights. Erheblich dazu bei trugen der SV Blau-Weiß Bornreihe und Rotenburger SV, die sich ein packendes Duell mit Führungswechsel lieferten, dass die Gäste letztlich knapp für sich entschieden.

Bis zum ersten Treffer dauerte es nicht einmal 20 Sekunden. Leandro Almeida Vieira war für den Blitzstart der Hausherren verantwortlich. Diese zeigten sich anschließend weiter griffig, kassierten aber dennoch nach 14 Minuten den Ausgleich durch Linus Baselt. Der RSV nutzte seine Chancen auch in der Folge weiter konsequent. Hugo Malyszka köpfte in der 27. Minute zum 1:2 ein. Als Almeida Vieira wenig später binnen weniger Sekunden zweimal Gelb sah, schien die Partie endgültig in Richtung der Gäste gekippt zu sein. Doch die „Moorteufel" zeigten sich vom überflüssigen Platzverweis unbeeindruckt und suchten weiter den Weg nach vorne. In der Nachspielzeit des ersten Abschnitts gelang Jeremy da Rocha Nunes per Freistoß zum 2:2-Pausenstand aus.

Nach dem Seitenwechsel verlief das Geschehen weiter aufregend. Rotenburg legte durch Baselt erneut vor, hielt die Führung aber erneut nur kurz. David Dere gelang per Elfmeter das 3:3 (57.). Auf der Gegenseite entschied der immer wieder im Fokus stehende Schiedsrichter Tim Lahse in der 83. Minute ebenfalls auf Strafstoß. Alexander Arnhold ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und sicherte den 3:4-Auswärtserfolg.

Trotz eines couragierten Auftritts musste sich der SV Blau-Weiß Bornreihe geschlagen geben. Am Samstag steigt das Derby beim FC Hagen/Uthlede, der ebenfalls zum Auftakt eine Niederlage kassierte. Der RSV erwartet einen Tag später den ebenfalls mit einem Sieg gestarteten MTV Eintracht Celle.