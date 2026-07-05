Mit Bildergalerie: Rot-Weiss Cuxhaven siegt deutlich nach Rückstand

– Foto: Thorben Bornhöft

Kurz nach dem Trainingsauftakt präsentierte Rot-Weiss Cuxhaven noch einen weiteren Neuzugang. Am Sonntag stieg das erste Vorbereitungsspiel gegen den TSV Altenbruch, indem sich der Bezirksligist nur kurzzeitig schwer tat.

Auf dem hervorragend ausschauenden Rasenplatz am Strichweg erwischte der Gast den besseren Start und ging schon nach sechs Minuten durch Andre Ferreira Matos in Führung. Danach war RWC um Spielkontrolle bemüht, fand aber zunächst wenige Lösungen. Nach 21 Minuten gelang Lutz Hölker der Ausgleich. Kurz vor der Pause brachte dann ein Eigentor von Christoph Wilms die Führung. Im zweiten Abschnitt zog die Auswahl von Philipp Schlüter das Tempo an, was sich auch im Resultat widerspiegelte. Binnen 22 Zeigerumdrehungen schraubten Abraham Esudillo Muriel, Sergio Gonzalez Ramirez sowie Doppelpacker Luca Mittelstädt den Vorsprung auf 6:1 in die Höhe.

Mit von der Partie war auch Felix Miertsch, dessen Wechsel Rot-Weiss Cuxhaven am Samstag bekanntgab. Der zentrale Mittelfeldspieler verbrachte seine bisherige Laufbahn ausschließlich beim TSV Geversdorf, fungierte dort in den vergangenen Jahren als Kapitän. Nach dem verpassten Wiederaufstieg - die Oste-Kicker verloren das Relegationsspiel gegen Wiepenkathen mit 1:5 - zieht es in die auf die Kampfbahn, wo seine fußballerischen Qualitäten zweifellos ebenfalls gefragt sein werden.

Schon im nächsten Test wartet auf RWC eine wesentlich größere Herausforderung. In einer Woche tritt er nämlich beim ambitionierten Landesligisten aus Bornreihe an.