Mit Bildergalerie: LSK müht sich zum Sieg bei Lokalrivalen

Trotz der Niederlage kann der TSV Bardowick viele positive Aspekte aus dem Test ziehen. Am Wochenende begibt sich der ambitionierte Bezirksligist ins Trainingslager, das mit einem Spiel gegen den FC Mecklenburg Schwerin abgeschlossen wird. Der LSK tritt am Wochenende bei einem Vorbereitungsturnier in Altengamme an, an dem Hamburger Ober-, Landes- und Bezirksligisten teilnehmen.