Mit Bildergalerie: LSK bei souveränem Sieg mit klarer Steigerung

– Foto: Steffi Rathje

Wenige Stunden vor dem Anpfiff des Testspiels beim TSV Bardowick präsentierte der Lüneburger SK Hansa den siebten Neuzugang. Auf dem Spielfeld ließ er anschließend vor allem im zweiten Abschnitts nichts anbrennen.

Der ambitionierte Bezirksligist erwies sich zunächst als unangenehmer Gegner, gestaltete den ersten Abschnitt offen. Kurz vor der Pause erzielte Tjark Dörr das 0:1. Nach dem Seitenwechsel legte Nevio Scheuer - bereits beim mühevollen 4:2-Erfolg über den Ochtmisser SV zweimal erfolgreich - nach und erhöhte schnell auf 0:3. Den Schlusspunkt setzte Sturmtank Malte Meyer mit dem 0:4.

Zum Kader zählte auch bereits Philippe Schultz, dessen Wechsel vom TSV Gellersen zum LSK erst am Spieltag bekannt wurde. „Unser Anspruch ist nicht, nur fertige Spieler zu verpflichten, sondern Talente auf ihrem Weg entscheidend zu begleiten. Genau dieses Potenzial hat Philippe bereits in den Trainingseinheiten, in denen er in der vergangenen Saison bei uns mitgewirkt hat, angedeutet. Umso mehr freut es uns, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten", sagte Trainer Tarek Gibbah mit Blick auf den 19-Jährigen, der sein Können bislang in der Bezirksliga unter Beweis stellte.