 2026-07-03T10:03:46.518Z

Ligabericht

Mit Bildergalerie: LSK bei souveränem Sieg mit klarer Steigerung

Oberligist gewinnt auch zweites Testspiel +++ Scheuer trifft erneut doppelt

von FuPa Lüneburg · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Steffi Rathje

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Oberliga Niedersachs.
Bezirksliga 1
Lüneburg SK
Bardowick
Philippe Schultz

Wenige Stunden vor dem Anpfiff des Testspiels beim TSV Bardowick präsentierte der Lüneburger SK Hansa den siebten Neuzugang. Auf dem Spielfeld ließ er anschließend vor allem im zweiten Abschnitts nichts anbrennen.

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Bardowick
TSV BardowickBardowick
Lüneburger Sport-Klub Hansa
Lüneburger Sport-Klub HansaLüneburg SK
0
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Der ambitionierte Bezirksligist erwies sich zunächst als unangenehmer Gegner, gestaltete den ersten Abschnitt offen. Kurz vor der Pause erzielte Tjark Dörr das 0:1. Nach dem Seitenwechsel legte Nevio Scheuer - bereits beim mühevollen 4:2-Erfolg über den Ochtmisser SV zweimal erfolgreich - nach und erhöhte schnell auf 0:3. Den Schlusspunkt setzte Sturmtank Malte Meyer mit dem 0:4.

Zum Kader zählte auch bereits Philippe Schultz, dessen Wechsel vom TSV Gellersen zum LSK erst am Spieltag bekannt wurde. „Unser Anspruch ist nicht, nur fertige Spieler zu verpflichten, sondern Talente auf ihrem Weg entscheidend zu begleiten. Genau dieses Potenzial hat Philippe bereits in den Trainingseinheiten, in denen er in der vergangenen Saison bei uns mitgewirkt hat, angedeutet. Umso mehr freut es uns, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten", sagte Trainer Tarek Gibbah mit Blick auf den 19-Jährigen, der sein Können bislang in der Bezirksliga unter Beweis stellte.

Schultz, dessen Stärken auf den Außenpositionen liegen, betonte: „Ich möchte mich fußballerisch und persönlich weiterentwickeln. Schon in den ersten Trainingseinheiten habe ich gemerkt, dass viel schneller gespielt wird und dass ich mit Mitspielern, die weiter sind als ich, besser werde." Bereits am Dienstag wartet eine anspruchsvolle Aufgabe auf ihn, wenn die Lüneburger sich mit dem Hamburger Oberligisten HT16 messen.