 2026-05-15T09:36:57.455Z

Spielbericht

Mit Bildergalerie: Kevin Grossmann führt Stubben zum Pflichtsieg

2:1-Heimsieg am Mittwoch gegen Düring

von FuPa Lüneburg · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Andreas Harneit

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2. KK Cuxhaven Süd
BW Stubben
TSV Düring

Blau-Weiß Stubben konnte im Heimspiel gegen den TSV Düring einen wichtigen Erfolg feiern und damit den dritten Tabellenplatz festigen.

Gestern, 19:30 Uhr
SG Blau-Weiss Stubben
SG Blau-Weiss StubbenBW Stubben
TSV Düring
TSV DüringTSV Düring
2
1

Über weite Strecken war Stubben die spielbestimmende Mannschaft, agierte in der Offensive jedoch phasenweise zu umständlich und blieb vor dem Tor zunächst harmlos.

Besser machten es die Gäste aus Düring, die nach einem schnellen Umschaltmoment durch P. Eymers in der 32. Minute in Führung gingen. Dieser Rückstand wirkte jedoch wie ein Weckruf für die Hausherren: Fast postwendend gelang K. Grossmann der verdiente Ausgleich (33.).

Auch nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern das gleiche Bild: Stubben mit mehr Ballbesitz, während Düring durch gefährliche Konter immer wieder für Entlastung sorgte. Die Entscheidung fiel schließlich nach einer Stunde, als Grossmann im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Er trat selbst an, verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 2:1 und krönte sich damit zum Matchwinner für sein Team.