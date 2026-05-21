Mit Bildergalerie: Kevin Grossmann führt Stubben zum Pflichtsieg

– Foto: Andreas Harneit

Blau-Weiß Stubben konnte im Heimspiel gegen den TSV Düring einen wichtigen Erfolg feiern und damit den dritten Tabellenplatz festigen.

Über weite Strecken war Stubben die spielbestimmende Mannschaft, agierte in der Offensive jedoch phasenweise zu umständlich und blieb vor dem Tor zunächst harmlos.

Besser machten es die Gäste aus Düring, die nach einem schnellen Umschaltmoment durch P. Eymers in der 32. Minute in Führung gingen. Dieser Rückstand wirkte jedoch wie ein Weckruf für die Hausherren: Fast postwendend gelang K. Grossmann der verdiente Ausgleich (33.).