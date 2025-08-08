Mit Bildergalerie: Kein Torrausch – aber A/O siegt ohne Gegentor

Nach drei Pokal-Kantersiegen am Stück war A/O vor dem Ligaauftakt ein wenig unsicher. Wie stark sind wir wirklich? Ohne die Routiniers und Kapitän.

Dass A/O schon am Donnerstagabend die Saison eröffnete, hat einen besten Grund. Der Kapitän heiratet. Wie stark der amtierende Vizemeister ist, bleibt noch relativ unbeantwortet - trotz der drei Kantersiege im Pokal und ohne die meisten verletzten Führungsspieler - Thore Nissen, Marcel Brunsch, Corvin Höft- und inklusive des Kapitäns.

Beim Heimsieg gegen Aufsteiger Scharmbeck-Pattensen/Ashausen steht Kapitän Timo von Holt zwar im Kader, wird aber - natürlich (Verletzungsgefahr) - nicht eingewechselt.

Wer nach der Blitzführung von Eren Badur (3.) nach einer Hereingabe von Malcolm Brunkhorst mit dem nächsten A/O-Schützenfest rechnete, der irrte.

Der amtierende Vizemeister, mit drei Bezirkspokal-Kantersiegen im Rücken, war nämlich anschließend im eigenen Ballbesitz gegen kompakte Gäste zu unsauber, um sich weitere Hochkaräter herauszuspielen. Schließlich stibitzte Enes Badur SPA-Torhüter Yannick Kochlin den Ball vom Fuß, um diesen ins verwaiste Tor einzuschieben (58.).

In der Schlussphase schwanden die Kräfte beim tapferen Aufsteiger, doch A/O ließ trotz des Schwungs der eingewechselten Flügelspieler Luca Papke und Samuel-Maurice Eßer beste Gelegenheiten auf einen deutlicheren Erfolg aus.

„Die Jungs von der Bank haben richtig Tempo gemacht und wir werden auch über die ganze Saison jeden aus unserem 20-Mann-Kader brauchen“, betont Trainer Kevin Speer „Es waren heute viele Zuschauer hier, am Anfang waren wir vielleicht auch deswegen ein bisschen nervös - am Ende hätten wir dann die Tore nachlegen müssen.“

Jetzt wird aber erst mal ohne Ball gefeiert

Schon vor einer Woche, beim dritten Kantersieg im Pokal am Freitag, stand der Kapitän gar nicht mehr Kader. Denn am vergangenen Samstag feierte Timo von Holt Polterabend. Nun, eine Woche später, steht am Samstag die kirchliche Trauung und anschließend die große Hochzeitsfeier an. Am Dienstag hatten von Holt und seine „Caro“ (Caroline) standesamtlich geheiratet. Sie sind seit zehn Jahren zusammen.

A/O-Kapitän tritt vor den Traualtar

Ein Großteil der Mannschaft feiert mit. 110 Gäste sind geladen. Der 29-Jährige hat 13 Geschwister. „Da kommen dann schon viele allein aus den Familien zusammen, wenn alle mit Partnern kommen“, sagt von Holt und lacht. Das Hochzeitspaar hatte in den letzten Wochen einiges zu planen und selbst vorzubereiten, sie feiern in einer privaten Location. Da musste der Fußball erst mal hinten anstehen. Nach der Hochzeit steht jetzt eine Woche Urlaub an.

A/O muss also weiter auf den Kapitän verzichten. Merten Hiller übernimmt nicht nur die Binde. „Klar, muss er mehr auffangen“, sagt von Holt; Hiller sah unter anderem Gelb im jetzigen Spiel. Aber andere könnten so auch mehr in Führungsrollen wachsen. „Trotzdem würde es mittelfristig natürlich helfen, wenn die Routiniers zurückkehren“, so der Abwehrchef.

Bei ihm ist es - anders als bei den Verletzten - absehbar. Timo von Holt kommt sicherlich mit ganz neuem Elan - als frischer Ehemann.

Tore: 1:0 (3.) Er. Badur, 2:0 (58.) En. Badur.

Nächstes Spiel: Lindwedel - A/O (So., 17. August., 15 Uhr)