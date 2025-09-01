Mit Bildergalerie: Jeddingen siegt im Landesliga-Derby

Am 4. Spieltag der Frauen Landesliga Lüneburg kam es zum Derby zwischen dem MTV Jeddingen und dem TuS Westerholz. In der vergangenen Saison trennten beide Teams noch zwei Ligen. Jeddingen stieg aus der Oberliga ab, Westerholz aus der Bezirksliga auf. Bereits Anfang August trafen die Teams im Bezirkspokal aufeinander, damals siegte Jeddingen knapp mit 1:0.

Jeddingen startete schwungvoll und erarbeitete sich schon in der Anfangsphase zahlreiche Chancen, doch Torhüterin Tabea Albers verhinderte die frühe Führung der Gastgeberinnen. „Westerholz’ Torfrau hat mehrere starke Paraden gezeigt, die man nicht von jeder Torhüterin sieht. Dafür kann man ihr großen Respekt zollen, sie hat das Spiel lange offengehalten“, betonte MTV-Trainer Markus Schwarz. Kurz vor der Pause fiel der Führungstreffer dennoch. Zunächst scheiterte Emelie Rosebrock-Heemsoth mit einem Distanzschuss an der Latte, wenige Minuten später versuchte sie es erneut aus ähnlicher Position und traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:0.

Beide Mannschaften gingen stark ersatzgeschwächt in die Partie, im Vorfeld stand sogar eine Verlegung im Raum, die aufgrund der Kurzfristigkeit jedoch nicht umgesetzt wurde.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielgeschehen, der MTV kontrollierte Ball und Gegner. Westerholz hielt mit viel Einsatz dagegen, blieb offensiv jedoch harmlos. Das 2:0 fiel in der 74. Minute, als Maja Dammann einen Abpraller aufnahm und sicher einschob. Für die Entscheidung sorgte zehn Minuten später Hanna Thier, die den Ball im Strafraum annahm und überlegt oben rechts ins Eck verwandelte.

„Spielerisch haben wir uns im Vergleich zu unserem ersten Spiel gegen Wohnste verbessert, mehr Torchancen herausgespielt, zielstrebiger agiert und im Pressing besser gearbeitet“, sagte Schwarz. Er hob zudem die starken Leistungen von Jessica Sturzki und Carlotta Twiefel hervor und erwähnte das Comeback von Ann-Catrin Carstens, die nach langer Pause ihr Debüt gab und mangels Torhüterin ins Tor rückte. „Einmal musste sie richtig zupacken, den Rest hat die Mannschaft gemeinsam überstanden.“

Der TuS Westerholz haderte nach dem Abpfiff nicht mit dem Ergebnis. Co-Trainer Jannis Kontag erklärte: „Das Spiel gegen Jeddingen lief so, wie man es erwarten konnte. Wir haben 0:3 verloren, es hätte aber auch deutlich höher ausfallen können.“ Die Personalsituation erschwerte den Auftritt. „Wir sind ohne gelernte Außenverteidigerinnen angetreten. Von den 13 Spielerinnen, die wir auf dem Platz hatten, waren vier oder fünf angeschlagen. Ein Dank geht an unsere zweite Mannschaft und sogar an Spielerinnen, die eigentlich gar nicht mehr aktiv sind, aber für dieses Spiel eingesprungen sind.“ Positiv bewertete Kontag die Leistung der 16-jährigen Hannah Ziesel, die viel Laufarbeit zeigte und ihr Potenzial andeutete.

Jeddingen feierte damit nach zwei Spielen den zweiten Sieg und steht bei sechs Punkten. Westerholz hat bereits vier Spiele absolviert und bislang nur einen Punkt geholt.