Mit Bildergalerie: Hoffnungsschimmer für den MTV Eintracht Celle

Den besseren Start erwischte die spielstarke Regionalliga-Reserve. Nach 24 Minuten brachte sie Leon Kugland durch einen direkt verwandelten Eckball in Führung. Doch der in den letzten Oberliga-Partien klar unterlegende MTV hielt dagegen. Der Aufwand zahlte sich aus. Denn ein abgefälschter Freistoß von Felix Krüger brachte den Ausgleich (66.). Der Sieg blieb dem Abstiegskandidaten trotz des hohe Aufwands allerdings vergönnt.

Durch das Unentschieden rückt Celle vorerst auf einem Nichtabstiegsplatz. Allerdings können sämtliche Konkurrenten am heutigen Sonntag nachlegen und haben teilweise sogar noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Dementsprechend braucht es am Samstag im Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten Verden zwingend ein Sieg.

