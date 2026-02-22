Mit Bildergalerie: Hagen/Uthlede in Torlaune Landesligist erfreut sich an sieben verschiedenen Torschützen von FuPa Lüneburg · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffi Rathje

Nach mehr als einem Monat witterungsbedingter Zwangspause absolvierte der FC Hagen/Uthlede sein zweites Vorbereitungsspiel auf die Rückserie. Dabei befand er sich im Vergleich mit dem TSV Abbehausen bereits in sehr ansprechender Verfassung.

Dabei benötigte das Team von Joshua von Glahn etwas Anlaufzeit, ehe er den Klassenunterschied zur Schau stellte. Es dauerte bis zur 31. Minute, ehe Finn Ladwig den Torreigen eröffnete. Noch vor der Pause erhöhten Marcel Meyer und David Subasic auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel hielt Hagen/Uthlede das Tempo hoch und zerlegte den Bezirksligisten. Fünf weitere Tore waren die Folge. Neben Doppelpacker Shaun Minns trafen auch Frederik Nagel, der erst zum Neujahr aus Abbehausen gekommene Deik Ehmann sowie Phillip Brouwer zum 8:0-Endstand.