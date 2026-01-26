Mit Bildergalerie: Hagen/Uthlede gewinnt erstes Testspiel

Die Vorbereitung gestaltet sich aufgrund der frostigen Temperaturen sowie regelmäßiger Schneefälle für viele Mannschaften schwierig. Der FC Hagen/Uthlede absolvierte dennoch am Samstag sein erstes Vorbereitungsspiel und setzte sich dabei gegen die Leher TS durch.

Der Bremen-Ligist weilte zum Trainingslager in Verden. Auf dem dortigen Kunstrasenplatz wurde die Begegnung ausgetragen. Den besseren Start erwischte LTS. Mihail Tutunaru erzielte nach 20 Minuten das 1:0. Doch Hagen/Uthlede fand durch Shaun Manns eine schnelle Antwort - 1:1 (28.). Der Torschütze bediente wenige Minuten später den in der vergangenen Woche noch beim SV Atlas Delmenhorst als Probespieler mitwirkenden David Subasic, der zum 1:2 einnetzte. Auch nach dem Seitenwechsel schenkten sich beide Mannschaften nichts. Ein Eigentor von Oleksandr Maiko brachte das 1:3 (69.) Die Bremerhavener verkürzten aber schon vier Zeigerumdrehungen später durch Yanive Thiers Solommon auf 2:3. Am Resultat änderte sich anschließend nichts mehr.