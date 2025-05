Mit Bildergalerie: Hagen vergrössert Sorgen von Rot-Weiss Cuxhaven

Der FC Hagen/Uthlede behielt im Heimspiel gegen die stark abstiegsgefährdeten Kicker von Rot-Weiss Cuxhaven die Oberhand und gewann am Freitagabend an der Blumenstraße mit 3:2.

Am Freitagabend trafen in Hagen die Mannschaften des FC Hagen/Uthlede und Rot-Weiss Cuxhaven aufeinander. Cuxhaven ging in der 13. Minutedurch einen Treffer von Jan-Michel Matthee in Führung und blieb auch im Anschluss mutig, scheiterte jedoch mehrfach an Hagens Schlussmann Tom Petter Rode.

Kurz vor der Halbzeitpause erhielt Hagen einen Handelfmeter zugesprochen, doch Niklas Feldmann setzte den Ball an den Pfosten. Nach der Pause zeigte sich der FC H/U treffsicherer und der kurz zuvor eingewechselte Finn-Niklas Klaus drehte die Partie mit einem Doppelpack (58., 70.).