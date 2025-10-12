Mit Bildergalerie: Geestland besiegt den TSV Stotel deutlich

Gleich mit 4:0 besiegte Aufsteiger FC Geestland den TSV Stotel im Cuxland-Derby und vergrösserte die Sorgen der Gäste, die nach gutem Saisonstart weiter in der Tabelle abstürzen.
Nach dem Seitenwechsel drängte Geestland weiter und Timon Vogelsänger hatte in der 48. Minute eine große Möglichkeit, die jedoch von Jürgens abgewehrt wurde. Stotel versuchte ebenfalls, gefährlich zu werden, doch Blum hielt den Schuss von Corvin Von Lien in der 61. Minute stark. In der 67. Minute erhöhte Geestland durch Vogelsänger auf 2:0, nachdem Schmidt den Ball im Rückraum auflegte. Moritz Schmidt selbst war es dann, der in der 79. Minute nach einem langen Ball von Keeper Blum auf 3:0 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Vogelsänger in der 84. Minute, als er nach einem Zuspiel von Kück das 4:0 erzielte. Nach der Niederlage rutschte der TSV Stotel nun auf einen Abstiegsplatz.