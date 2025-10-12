Mit Bildergalerie: Geestland besiegt den TSV Stotel deutlich

Die Partie begann mit einer frühen Torchance für die Gäste, als Nico Solle in der 3. Minute nach einem Querschläger frei vor dem Tor stand, seinen Schuss jedoch über das Gehäuse setzte. Geestland antwortete mit einem gefährlichen Distanzschuss, der in der 6. Minute von Torwart Jürgens zur Ecke geklärt wurde. Auch Jaschke und Koffi-Konan scheiterten mit ihren Versuchen, wobei Blum im Geestländer Tor stets zur Stelle war. Ein Treffer von Jeremy Lehmkuhl fand keine Anerkennung, doch kurz vor der Halbzeitpause gelang es Tobias Rother, mit einem Kopfball nach einer Ecke von Lehmkuhl das 1:0 zu erzielen.

Nach dem Seitenwechsel drängte Geestland weiter und Timon Vogelsänger hatte in der 48. Minute eine große Möglichkeit, die jedoch von Jürgens abgewehrt wurde. Stotel versuchte ebenfalls, gefährlich zu werden, doch Blum hielt den Schuss von Corvin Von Lien in der 61. Minute stark. In der 67. Minute erhöhte Geestland durch Vogelsänger auf 2:0, nachdem Schmidt den Ball im Rückraum auflegte. Moritz Schmidt selbst war es dann, der in der 79. Minute nach einem langen Ball von Keeper Blum auf 3:0 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Vogelsänger in der 84. Minute, als er nach einem Zuspiel von Kück das 4:0 erzielte. Nach der Niederlage rutschte der TSV Stotel nun auf einen Abstiegsplatz.